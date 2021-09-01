ТСН проведет спецефир по результатам встречи президентов США и Украины

Маричка Падалко и Ольга Кошеленко вживую из Вашингтона расскажут о переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1 ТСН покажет спецвыпуск новостей, в котором расскажут о результатах встречи президентов США и Украины в Вашингтоне. Ведущей эфира будет Наталия Мосейчук, а Маричка Падалко и спекореспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко присоединятся к студии.

В специальном выпуске расскажут, какие вопросы обсуждали лидеры стран и какими оказались итоги переговоров.

Маричка Падалко прилетела в США за несколько дней до встречи президентов и вместе со съемочной группой американского корпункта ТСН собирала и готовила актуальные материалы о событии. Чтобы зрители получили исчерпывающую информацию о встрече президентов Украины и США, команда ТСН подготовила специальные сюжеты, которые покажут в спецвыпуске сегодня.

На своей странице в социальной сети Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры подготовки к выпуску ТСН, которые проходили в Вашингтоне.

Я снова приехала в США после очень долгой паузы. Отсюда я когда посреди учебного года едва не сбежала домой. Я... Опубликовано Марией Падалко субботу, 28 Август 2021

Смотрите специальной выпуск ТСН о результатах переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1.

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