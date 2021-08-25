ТСН провела праздничный эфир на Золотых Воротах в День Независимости Украины

Вчера, 24 августа, в 19:30 в эфире ТСН на 1+1 с высокими показателями телесмотрения прошел спецефир, посвященный 30-летию Независимости Украины. Событие стало финальной точкой в большом туре ТСН страной, в рамках которого ведущие ежедневно проводили вечерние выпуски из разных регионов и рассказывали истории об украинских городах. Спецефир стал лучшей программой праздничного дня на 1+1 с рейтингом 3.3% и долей 13.9% по аудитории 18-54 (50+).

Событие состоялось в самом сердце столицы - на Золотых Воротах. Кроме телезрителей, его вживую наблюдали более 150 приглашенных гостей, среди которых звезды телеканала 1+1, военные, волонтеры, звезды спорта, общественные деятели, паралимпийцы, журналисты, историки, церковные деятели, политологи, учителя и врачи. Идея спецвыпуска - показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

Вступлением в праздничный эфир стало выступление группы ТНМК, которые просто с крыши Золотых Ворот прочитал 5-минутный рэп об истории Украины. После чего слово взяли ведущие выпуска: Алла Мазур, Наталия Мосейчук и Лидия Таран, которые поздравили Украину с Днем Независимости.

В выпуске показали сюжеты о развитии различных аспектов жизни независимой Украины. Так, легендарная телеведущая Татьяна Цымбал поделилась воспоминаниями, как вела свои первые эфиры в 1991 году уже в независимой Украине и вспомнила, как формировалось украинское телевидение.

ТСН посвятили отдельный блок выпуска развитию украинской медицины, в частности, успехам в трансплантологии. В сюжете зрители увидели историю Виктора Маршала. Он стал первым в Украине, кому пересадили донорское сердце. Виктора из зрительного зала пригласили на сцену, где он познакомился с женщиной, которая согласилась отдать на пересадку сердце своего погибшего сына. Таким образом, подарила Виктору Маршалу вторую жизнь. ТСН привлекли врача-кардиолога, которая прямо во время эфира помогла матери услышать биение сердца ее сына в теле Виктора. Сцена была настолько трогательной, что слез не смогли сдержать ни Наталья Мосейчук, ни герои сюжета, ни зрители в зале. Также в спецвыпуске показали историю молодого хирурга Александра Данилюка из Закарпатья, который в 2014 году проводил сложнейшие операции украинским бойцам просто в окопах в Дебальцево. За 9 дней врач сделал более 90 успешных операций. Просто прямом эфире ТСН устроила трогательную встречу врачу и спасенным военным. Их искренние эмоции радости и благодарности до слез растрогали ведущих и присутствующих гостей мероприятия. Также зрители увидели чувственный выступление певицы Джамалы.

В прямом эфире ведущие рассказали, как происходил парад ко Дню Независимости Украины и вместе со зрителями минутой молчания почтили всех воинов, погибших, защищая суверенитет нашего государства на Востоке Украины.

В другом эксклюзивном сюжете корреспондент Александра Митина расспросила у первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука, как произошел первый в истории Украины звонок с мобильного телефона и кому звонил политик. В ярком сюжете Маричка Падалко и Святослав Гринчук показали, как менялась мода в Украине. Ведущие примерили на себя яркие образы и продемонстрировали модные тренды начиная с 90-х и по сей день. В зале присутствовали и первые топ-модели независимой Украины - Ирина Дюденко и Маша Манюк.

ТСН подняли тему развития спорта в Украине и вспомнили самых успешных спортсменов, которые прославили страну на весь мир. На мероприятии присутствовала династия украинских спортивных гимнасток Дерюгиной - Ирина с дочерью Ириной. Успехи украинского спорта ТСН подчеркнула символическим ярким номером с The HARDKISS в коллаборации с Федерацией гимнастики Украины.

В праздничном эфире зрителям также показали сюрприз от ТСН и нацполиции для мальчика Глеба - подопечного проекта 1+1 "Здійсни мрію". Когда Глебу было 4 года, он находился на последней стадии онкозаболевания и больше всего мечтал вылечиться и стать полицейским. Участие в проектах добавила мальчику веры и сил преодолеть болезнь, а по случаю Дня Независимости полицейские на мотоциклах подарили ему настоящий шлем и забрали с собой на вечернее патрулирование. А тем временем зрители смотрели фантастический номер пианиста Дмитрия Шурова (Pianoboy) с детским хором, который снимали просто внутри Золотых Ворот.

Кроме того, в выпуске ТСН зрители увидели Десятинную церковь, Софийский собор и Золотые ворота в исторической видеореконструкции. Дизайнеры 1+1 интегрировали 3D-модели этих памятников в ландшафт города и показали, как изменился Киев под течением веков. Также во время эфира ведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук показали оригинал Будапештского меморандума, плинфу с древним отпечатком трезубца, а также древнюю киевскую гривну.

Ведущая ТСН Лидия Таран, которая родилась и выросла в Киеве, в сюжете прогулялась знаковыми местами столицы с известными киевлянами и вспомнила, как менялась город в течение последних тридцати лет. Павел Зибров покатал ведущую на кабриолете по Крещатику, тем же маршрутом, как и в его клипе к песне "Крещатик". Вместе с Гариком Корогодским ведущая побывала в родительской квартире бизнесмена, где он поделился своими воспоминаниями детства. Ирина Билык рассказала, как в 90-х работала машинисткой и на что мечтала потратить зарплату, а актер Алексей Горбунов вспомнил, как таксовал на 8-ке и был завклубом первого в Киеве современного ночного учреждения "Аль Капоне".

Завершился праздничный эфир ТСН ко Дню Независимости песней Тины Кароль "Украина - это ты".

Среди звездных гостей спецефира ТСН на Золотых Воротах были: актеры Артур Логай и Константин Войтенко, певицы Лида Ли и Нино, блогер Алина Шаманская с сыном, участник шоу "Танцы со звездами" Алексей Суровцев и хореограф Дмитрий Дикусар. К мероприятию также присоединилась известная украинская дизайнер Юлия Магдич. Насладиться фантастическим вечером пришли ведущие 1+1 Богдан Юсипчук, Александр Попов, Владимир Рабчун, Тимур Мирошниченко с женой Инной, Валерия Ковалинская и Александра Лобода.

Спецпроект ко Дню Независимости создала команда ТСН в коллаборации с Big Entertainment Shows телеканала 1+1.

Праздничный спецвыпуск ТСН за 24 августа 2021 (полная версия)

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