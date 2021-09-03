TСН.ua девятый месяц подряд является лидером новостных сайтов Украины

Интернет-ресурс группы 1+1 media является самым популярным в своем сегменте.

TСН.ua девятый месяц подряд является лидером в рейтинге новостных ресурсов Украины. Согласно данным исследовательской компании Gemius Audience, новостной ресурс группы 1+1 media ТСН.ua в августе 2021 года посетило 8 млн 380 тыс. 440 пользователей. Это почти на миллион больше, чем у ближайшего конкурента.

По сравнению с июлем этого же года, на сайте увеличилось количество просмотров страниц на 10%, а большинство рубрик демонстрировали устойчивый рост. В частности, показатели разделов "Эксклюзив", "Экономика", "Проспорт", "Мир" выросли в несколько раз.

Также редакция сайта совместно с коллегами из Телевизионной службы новостей оперативно освещала мероприятия по празднованию 30-летия Независимости Украины. А онлайн-трансляцию парада в центре Киева просмотрели миллионы интернет-пользователей с разных стран.

Кроме этого, 21 августа команда проекта отпраздновала 13-летие. Первая новость на ТСН.ua появилась в августе 2008 года. С тех пор проект получил огромную привязанность аудитории, а ныне ресурс является самым популярным новостным сайтом Украины и мощным мультимедийным новостным ресурсом УАнета, о чем свидетельствует статистика из соцсетей. Так, в августе количество подписчиков Facebook-страницы выросло на 14 тысяч и составляет больше 2 млн, YouTube вырос на 34 тысяч фолловеров и суммарно составляет больше 2,6 млн, аудитория Twitter ТСН.ua — это 808 тысяч читателей, а в мессенджерах Telegram и Viber — суммарно больше 120 тысяч.

Светлана Панюшкина, руководитель ТСН.ua, комментирует: "Спасибо нашим читателям, количество которых ежемесячно растет. На осень мы готовим еще больше эксклюзивов и интересного контента. Вы вдохновляете нас на новые высоты!".

Справка:

ТСН.ua — новостной сайт №1 в украинском Интернете. Ежемесячно около 9 млн уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю редакция следит за жизнью Украины и мира, публикует самые важные и интересные украинские и мировые новости, а также новости науки и IТ, культуры, экономики, политики и спорта. Для читателей сайт регулярно готовит уникальные спецпроекты, собирая интересные материалы на наиболее актуальные темы.

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