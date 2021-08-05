ТСН.uа и УНИАН.net стали лидерами новостного рейтинга Gemius Audience по результатам июля

Новостной сайт ТСН.ua с начала 2021 года удерживает уверенное лидерство.

Сразу два информационные ресурсы группы 1 + 1 media — сайты ТСН.ua и УНИАН.net — заняли первые позиции в новостном сегменте рейтинга исследовательской компании Gemius Audience.

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Так, по данным Gemius, в июле сайт ТСН.ua посетило почти 8,5 млн уникальных пользователей. Таким образом, ресурс удерживает уверенное лидерство по результатам всего 2021 года.

Кроме этого, в настоящее время ТСН.ua является мощным мультимедийным новостным ресурсом УАнета, о чем свидетельствует статистика из соцсетей:

Facebook-страница ТСН.ua насчитывает более 2,1 млн читателей;

На YouTube-канал ресурса подписано более 2,5 млн пользователей, а видео на канале целом посмотрели более 2,2 млрд раз;

В Instagram на обновление от ТСН.ua подписано более 620 тыс. пользователей;

Новости от ТСН.ua в Telegram читает 63 тыс. человек;

В Twitter за обновлениями ресурса следят более 800 тыс. человек;

55 тыс. сторонников актуальных новостей просматривают их на Viber-канале ТСН.ua.

Вторую строчку рейтинга занял сайт информационного агентства УНИАН, собрав месячную аудиторию в более 7,4 млн посетителей. Бренд УНИАН представлен во всех крупнейших социальных сетях: Facebook (400 000 читателей), Twitter (135 000 читателей), Instagram, и мессенджерах Viber и Telegram.



"Первенство ТСН.ua в новостном сегменте — уже давно не новость для нас. Такое умелое и длительное лидерство — это результаты кропотливой работы команды и действенной стратегии. Так держать! Невероятно радостно, что сайт UNIAN.net поднялся в рейтинге и получил новую аудиторию, что позволило группе 1+1 media собрать в информационном онлайн-пространстве наибольшее количество сторонников. Это огромная ответственность и, я уверен, команды и ТСН.ua, и УНИАН.net будут делать все возможное, чтобы ее оправдать. Искренне поздравляю", — прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Справка: ТСН.ua — новостной сайт №1 в украинском интернете. Ежемесячно около 9 млн уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю редакция следит за жизнью Украины и мира, публикует самые важные и интересные украинские и мировые новости, а также новости науки и ИТ, культуры, экономики, политики и спорта. Для читателей сайт регулярно готовит уникальные спецпроекты, собирая интересные материалы на наиболее актуальные темы.

ИА УНИАН — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993-м году. Является самым цитируемым источником новостей о событиях в стране. Новостной портал unian.ua — крупнейший в Украине информационный "супермаркет", освещающий широкий спектр событий из политической, экономической и социальной жизни страны и мира, новости сферы туризма, игровой индустрии, шоу-бизнеса, спорта, экологии, науки и медицины.

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