TСН.ua - лидер новостных Интернет-ресурсов Украины по результатам всего 2021 года

Интернет-ресурс группы 1+1 media является самым популярным в своем сегменте.

Согласно данным исследовательской компании Gemius Audience, новостной ресурс группы 1+1 media ТСН.ua является №1 в новостном сегменте по результатам всего 2021 года. Так, в декабре сайт посетило 9 496 080 пользователей, а в среднем за год – 8 567 310 читателей.

Впервые в истории существования сайта ТСН.ua больше года занимал первое место среди интернет-СМИ, это абсолютный рекорд. Суммарно за 2021 год пользователи заходили на сайт более 700 миллионов раз, что почти вдвое превышает показатели 2019 года. Кроме этого, в декабре усилиями редакции был поставлен новый рекорд 2021 года – посещаемость за день составила 2,2 млн. читателей.

В настоящее время ресурс ТСН.ua - самый популярный новостный сайт Украины и мощный мультимедийный новостной ресурс УАнета, о чем свидетельствует статистика из соцсетей. Количество подписчиков Facebook-страницы ресурса составляет более 2 млн 200 тыс. читателей, YouTube-канал имеет около 2 млн 800 тыс. подписчиков, аудитория Twitter ТСН.ua – это 814 000 читателей, а в мессенджерах Telegram и Viber – суммарно свыше 130 000.

Среди новостей, которые украинцы читают активно на сайте ТСН.ua — новости Украины.

Светлана Панюшкина, руководитель ТСН.ua, комментирует: «В течение года команда сайта ТСН.ua не только выкладывалась по полной, но и устанавливала рекорды, которые когда-то считались недостижимыми. Так, ресурс удерживал лидерство среди всех Интернет-СМИ Украины весь год, не уступив конкурентам ни одной неделей и месяцем. Это удалось сделать благодаря, в первую очередь, учету интересов нашей аудитории, слаженной работе всей команды и преданности своему делу. Мы вошли в 2022 году с еще более амбициозными целями, новыми идеями и безудержным желанием закрепить результат на длительное время. Верю, что все получится!».

Справка:

ТСН.ua — новостной сайт №1 в украинском интернете. Ежемесячно около 9 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю редакция следит за жизнью Украины и мира, публикует самые интересные и интересные украинские и мировые новости, а также новости науки и ІТ, культуры, экономики, политики и спорта. Для читателей сайт регулярно готовит уникальные спецпроекты, собирая самые интересные материалы на наиболее актуальные темы.