ТСН.ua сделал редизайн и обновил контентную составляющую ресурса

В мае 2021 года сайт ТСН.ua обошел с уверенным разрывом другие новостные ресурсы Украины.

С началом летнего сезона команда новостного ресурса группы 1+1 media ТСН.ua обновила визуальный стиль сайта, технические характеристики и подход к работе с контентом. В частности, скорость работы сайта увеличилась практически вдвое, в результате чего он стал еще более динамичным и более user friendly. На главной странице сайта появились новые разделы: "Тренды" — самые популярные новости по оценке читателей, "Спецтема" — материалы на актуальную тематику, которая определяет нашу жизнь сегодня и будущем. Кроме этого, особое внимание на ресурсе уделяется видеоконтента: его вывели в отдельную топ-рубрику, что всегда находится на стартовой странице.

"Обновление сайта ТСН.ua — это дальнейшее совершенствование нашей концепции "супермаркета новостей". Так, за май этого года редакция собрала, обработала и опубликовала почти 6000 новостей о событиях в Украине, мире, спорте и т. Уже вскоре мы порадуем наших читателей интересными спецпроектамы, материалами об экономических событиях, будет еще больше ценной информации о жизни в каждом уголке нашей страны", — прокомментировала Светлана Панюшкина, руководитель проекта ТСН.ua.

Как отмечают в редакции, на этом изменения в работе ресурса не завершатся. Параллельно с развитием новостного сайта, команда ТСН.ua также будет продолжать реализацию стратегии максимального присутствия в Digital-пространстве. Благодаря этому интернет-пользователи имеют возможность получать своевременную и интересную для них информацию, выбирая наиболее комфортный канал: сайт или страницу в социальных сетях.

"Горжусь, что уже шестой месяц подряд ТСН.ua держит безоговорочное лидерство среди всех новостных ресурсов Украины. Это побуждает нас к ярким метаморфозам, таких как редизайн сайта. Ведь именно внимание и уважение читателей — наш важнейший KPI и стимул двигаться дальше. Желаю команде успехов и только вперед!", — добавил генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Согласно данным исследовательской компании Gemius Audience, в мае 2021 года сайт ТСН.ua обошел с уверенным разрывом другие новостные ресурсы Украины: 8 725 320 уникальных пользователей и почти 86 млн просмотренных страниц. Кроме этого, в настоящее время ТСН.ua являются одними из самых мощных новостных ресурсов УАнета, о чем свидетельствует статистика из соцсетей: Facebook-страница ТСН.ua насчитывает более 2,1 млн читателей; На YouTube-канал ресурса подписано более 2,5 млн пользователей, а видео на канале целом посмотрели более 2,2 млрд раз; В Instagram на обновление от ТСН.ua подписано более 620 тыс. пользователей; Новости от ТСН.ua в Telegram читает 63 тыс. человек; В Twitter за обновлениями ресурса следят более 800 тыс. человек; 55 тыс. сторонников актуальных новостей просматривают их на Viber-канале ТСН.ua.

Справка:

ТСН.ua — новостной сайт №1 в украинском интернете. Ежемесячно около 9 млн уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю редакция следит за жизнью Украины и мира, публикует самые важные и интересные украинские и мировые новости, а также новости науки и ІТ, культуры, экономики, политики и спорта. Для читателей сайт регулярно готовит уникальные спецпроекты, собирая интересные материалы на наиболее актуальные темы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку