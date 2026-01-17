ЦПД опроверг фейк о полном обесточивании запада Украины

Электричество / © Reuters

В Украине распространяется фейковое «официальное сообщение» о якобы полном отключении электроэнергии в западных регионах, однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

В ЦПД отметили, что по состоянию на 12:00 17 января отсутствуют какие-либо подтверждения планов или решений по полному обесточиванию западных областей Украины со стороны Министерства энергетики, оператора энергосистемы, областных военных администраций или региональных облэнерго.

По данным Центра, в сети массово распространяется письмо, оформленное под видом официального документа, который содержит ложные утверждения о якобы масштабных отключениях электроэнергии. Такой контент не имеет никакого отношения к реальным решениям государственных органов или энергетических компаний.

В ЦПИ отметили, что подобные информационные вбросы являются элементом гибридной войны, направленной не только против энергетической инфраструктуры Украины, но и против психологической устойчивости общества. Основной целью таких действий является создание панических настроений, эмоциональное давление на население и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Центр противодействия дезинформации призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации, в частности сообщениям Минэнерго, НЭК «Укрэнерго», областных военных администраций и операторов системы распределения в своих регионах, а также не распространять непроверенные сообщения.

