ЦПД: Россия распространяет фейки, чтобы оправдать ночные удары по гражданским в Киеве

Последствия обстрела Киева 24 апреля.

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Российская пропаганда активно распространяет фейковые сообщения, целью которых является оправдание массированных ночных террористических ударов по гражданскому населению в Киеве и других регионах Украины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины.

По данным ЦПИ, пропагандистские ресурсы РФ традиционно утверждают, что удары по гражданским объектам являются якобы следствием работы украинской противовоздушной обороны, а российская армия наносит удары "исключительно по военным целям".

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Кроме того, Центр фиксирует распространение абсурдных выдумок о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских лиц.

В ЦПИ отмечают, что подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, направленной на снятие с себя ответственности за откровенные террористические атаки и убийства мирных жителей Украины.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла один из самых массированных ударов по гражданским объектам в девяти регионах Украины. По последним данным Офиса Генерального прокурора, только в Киеве погибли 9 человек, более 70 получили ранения. В Святошинском районе столицы, где разрушен многоквартирный жилой дом, идет спасательная операция, и под завалами еще могут находиться люди.