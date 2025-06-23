ЦПИ опроверг фейк о задержании украинцев в Иране

© Associated Press

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Центр противодействия дезинформации опроверг распространенную в соцсетях информацию о якобы задержании трех украинских агентов в городе Исфахан (Иран).

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ЦПИ, в сообщениях наиболее часто упоминается иранское информационное агентство Tasnim, однако публикаций с подобной информацией на его ресурсах не зафиксировано.

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«Интенсивность появления однотипных сообщений такого содержания за короткий период времени может свидетельствовать о неподлинном поведении аккаунтов. Тем более что эту „новость“ разгоняют российские медиа и блоггеры пророссийской направленности», — отмечает пресс-служба ЦПИ.

Там также напомнили, что одновременно с этим глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным на фоне ударов США по иранским ядерным объектам.

«Целью этих сообщений может быть попытка дискредитировать Украину на фоне обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке, в том числе среди аудиторий, критических к действиям США и Ирана», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео с якобы задержанием двух граждан Польши работниками СБУ из-за того, что у них, как говорится в комментарии, обнаружили «польские национальные символы». Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, опубликованные постановочные кадры распространили российские пропагандисты.

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