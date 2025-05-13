Цуцкиридзе раскрыл детали разоблачения организации, которая склоняла украинок к сексуальной эксплуатации

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Об этом заявил первый заместитель председателя, начальник Главного следственного управления полиции Максим Цуцкиридзе в эксклюзивном комментарии РБК-Украина .

"О сексуальной эксплуатации мало кто заявляет из-за стыда и страха публичной огласки. Полицейские обнаруживают такие преступления в основном оперативным путем - в том числе, из-за контрольных закупок на известных платформах фото- и видеоконтента. У некоторых граждан это вызывает иронию, но на самом деле в этом нет ничего смешного: изложенные там фото и видео часто торгуются с людьми отметил Максим Цуцкиридзе.

По его словам, преступная организация, которую сейчас разоблачили полицейские , нанимала девушек 18-25 лет из-за телеграмм-каналов для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях за высокую оплату. Когда несколько таких встреч происходило и потерпевшие теряли бдительность, злоумышленники давали им новых "клиентов", которые платили организаторам за сексуальные услуги и принужденно вступали с избранными женщинами в половые отношения.

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Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества в дальнейшем – ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый телеграмм-канал по оказанию сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты нужно было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях.

"Этот случай показывает - человека совсем не обязательно похищать физически, достаточно обманом втянуть в сделку и после шантажировать, чтобы да и в дальнейшем подвергалась сексуальной эксплуатации" - объясняет начальник Главного следственного управления.

Он также отметил, что с началом войны количество регистраций по статье 149 Уголовного Кодекса Украины – торговля людьми – уменьшилось, но это не означает реального уменьшения количества таких преступлений. Реальная причина – перемещение сделок за границу и еще больший страх огласки оставшихся в Украине.

"Поэтому я прошу всех, кто стал пострадавшим или свидетелем от подобных сделок: пожалуйста, обращайтесь в полицию. Мы гарантируем вашу конфиденциальность и только вместе можем остановить преступные организации, склоняющие к сексуальной эксплуатации и обезопасить от этого украинских девушек", - подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

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Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества в дальнейшем – ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый телеграмм-канал по оказанию сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты нужно было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях.

"Этот случай показывает - человека совсем не обязательно похищать физически, достаточно обманом втянуть в сделку и после шантажировать, чтобы да и в дальнейшем подвергалась сексуальной эксплуатации" - объясняет начальник Главного следственного управления.

Он также отметил, что с началом войны количество регистраций по статье 149 Уголовного Кодекса Украины – торговля людьми – уменьшилось, но это не означает реального уменьшения количества таких преступлений. Реальная причина – перемещение сделок за границу и еще больший страх огласки оставшихся в Украине.

"Поэтому я прошу всех, кто стал пострадавшим или свидетелем от подобных сделок: пожалуйста, обращайтесь в полицию. Мы гарантируем вашу конфиденциальность и только вместе можем остановить преступные организации, склоняющие к сексуальной эксплуатации и обезопасить от этого украинских девушек", - подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

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