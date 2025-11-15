В этом году главная елка Украины на Софийской площади будет особенной

Иллюстративное фото / © УНІАН

В Киеве, в этом году, главная новогодняя елка Украины будет особенной, она удивит.

Об этом рассказал предприниматель в эфире КИЕВ24.

«Особенность в том, что хочется, чтобы вокруг главной традиции города присоединилось больше людей с добрым сердцем и передали через эти игрушки свою энергию именно на главную елку. Поэтому в этом году мы сделали ее немного выше, но не возвращаемся к тем временам, когда она была яркой. Мы хотим, чтобы она была душевной, отвечала внутреннему состоянию людей и была в гармонии с Софийской площадью», — рассказал организатор.

По его словам, пастельные цвета игрушек напоминают фрески и исторические традиции города. Каждый желающий сможет украсить около полутысячи игрушек на ветвях елки. В общем дизайнеры установят около 4,5 тысяч веток на 16-метровую елку.

Мероприятие продлится с 25 по 30 декабря: посетители получат корзины с игрушками, гирляндами и веточками для украшения. Праздничную инсталляцию завершат установкой рождественской звезды.

«Мы планируем объединить всех для того, чтобы создать символ, который поддерживает традиции и дарит радость украинскому народу», — добавил он.

Справка

Главную новогоднюю елку Киева каждый год устанавливают на Софийской площади. Она является главным символом праздничного настроения, дарит киевлянам и гостям города радость и ощущение праздника.

Устанавливают елку за средства спонсоров и меценатов, а не из городского бюджета.

Рядом обустраивают каток и праздничные домики с едой и сладостями, кофе и чаем.

