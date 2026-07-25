ТЦК будут работать по новым правилам: что изменит Минобороны

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Министерство обороны Украины планирует ввести новые правила использования нательных камер сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности запретить их отключать во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав ответ Минобороны на рекомендации Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам депутата, министерство готовит к реализации ряд решений, направленных на усиление контроля за действиями военнослужащих ТЦК. В частности, предлагается обязать территориальные центры комплектования хранить фото- и видеоматериалы с бодикамер в течение 90 календарных дней.

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Кроме того, Минобороны планирует запретить выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий как в помещениях ТЦК и СП, так и на прилегающей к ним территории.

Гончаренко отметил, что вопрос об использовании нательных камер неоднократно поднимался на заседаниях Временной следственной комиссии.

«В течение очень долгого времени на заседаниях ВСК мы с коллегами обсуждали вопрос о видеорегистраторах. Неоднократно мы слышали, что „в помещении камеры выключаются“, „у группы оповещения не было камер“ или „записи с камер уже удалены“», — написал народный депутат.

Он выразил надежду, что после внедрения предложенных изменений проблема будет решена.

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«Теперь, благодаря решениям Временной следственной комиссии, этот вопрос будет урегулирован, и в нашей стране станет меньше „бусификации“, пыток наших граждан и других ужасов, которые рассматриваются на заседаниях ВСК практически на каждом заседании», — заявил Гончаренко.

Официального сообщения Министерства обороны о сроках вступления в силу новых правил пока нет.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине изменили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь желающие присоединиться к Силам обороны могут взаимодействовать напрямую с выбранной воинской частью, а обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для оформления больше не требуется.

Юристы также напоминают, чтоотсрочка от мобилизации теряет силу в течение 24 часов после того, как сотрудника уволят и внесут соответствующие сведения в Пенсионный фонд.

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