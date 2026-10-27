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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ТЦК хотел мобилизовать женщину, которая изменила пол с мужского: на чью сторону стал суд

Женщина, которая изменила пол и получила новые документы, добилась через суд исключения из военного учета.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Военный учет после изменения пола

Военный учет после изменения пола / © pexels.com

Днепропетровский окружной административный суд принял решение по спорному делу, обязав ТЦК и СП исключить женщину из учета военнообязанных. Ситуация была спорной, потому что женщина прошла смену пола.

Об этом говорится в решении суда.

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Днепропетровский окружной административный суд постановил, что ТЦК и СП должны исключить женщину из учета и обновить данные в электронной системе «Оберіг». Вердикт по делу №160/22278/26 фемида вынесла 15 октября.

Конфликт возник из-за того, что женщина официально изменила пол с мужского на женский и получила документы государственного образца с новыми данными. Однако в ТЦК ответили отказом на ее обращение, аргументируя это тем, что изменение пола прямо не прописано в действующем законодательстве как основание для исключения из учета.

Дополнительно должностные лица настаивали на том, чтобы она сначала прошла ВВК.

При рассмотрении материалов дела суд установил ключевые факты: у женщины нет ни медицинского, ни фармацевтического образования или специальности, она никогда не писала заявлений о добровольном присоединении к военному учету, а также не проходила военной службы раньше.

В суде отметили, что отсутствие отдельно прописанной процедуры или специфических норм в законодательстве не может служить оправданием для нарушения прав человека.

Государство уже официально признало истицу женщиной, а ТЦК продолжал по инерции применять к ней правила, рассчитанные на мужчин. Такой подход суд квалифицировал как прямую дискриминацию.

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Напомним, Черкасский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанному с эпилепсией с судорожными нападениями, который пытался отменить решение ВВК.

Мужчина проходил медосмотр на базе Звенигородской многопрофильной больницы, где ему в тот же день установили диагноз и признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях и подразделениях логистики.

Истец настаивал, что осмотр провели за один день по упрощенной процедуре, проигнорировав анамнез и предыдущие медицинские документы за 2024 год, а также без направления на стационарное обследование.

Суд признал решение ВВК правомерным, отметив, что истец нарушил порядок обжалования, поскольку не обратился сначала к ВВК более высокого уровня. Кроме того, суд установил, что 21 июня мужчина прошел осмотр всех обязательных врачей и сдал необходимые анализы. Суд также подчеркнул, что оценка диагнозов принадлежит исключительной компетенции ВВК, и суд не имеет права перебирать на себя эти полномочия.

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