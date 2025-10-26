ТЦК хватает "по беспределу", а новобранцы увольняются за месяц – военный об абсурдной погоне за планом

Кто ответит за мобилизацию людей, имеющих право на увольнение / © ТСН

Реклама

Работники ТЦК могут мобилизовать «по беспределу» абсолютно любого, и затем этот человек уволит из армии буквально через месяц.

Такое мнение высказал военнослужащий Владимир «Шамиль» Шередега в интервью youtube-каналу «Характер».

«ТЦК все эти годы и может и сейчас может мобилизовать по беспределу абсолютно любого. Провести через пол дня через все комиссии, оформить все мобилизационные документы и отвезти там, куда-то на распределительный пункт или в учебный центр. Независимо от того, не пригоден ли этот человек по факту там военной службы по здоровью, но его провели быстро — просто не осматривали как-то должным образом врачи на ВЛК. Есть ли у него право на отсрочку от военной службы. Или у него право есть даже на отсрочку от военной службы, которое одновременно является правом на увольнение из армии. Например, вот как было недавно в новостях сообщали, что мобилизовали мужчину, который, кажется, не успел оформить документы об уходе за отцом первой группы инвалидности. Ну вот, например, этот человек имеет право на увольнение из армии. И его мобилизуют», — рассказывает военный.

Реклама

По его словам, такие мобилизованные часто просто пережидают в учебном центре или распределительном пункте. Оформляют свои документы и затем через месяц-два «списываются» из армии. А ТЦК совсем не несет наказание, зачем мобилизует такую категорию людей.

«Человек просто месяц-два сидит, получает зарплату, там какое-то питание и увольняется из армии. И за такие вот случаи для мобилизующего таких людей ТЦК вообще не предусмотрено никакого механизма контроля и никаких механизмов возможной ответственности. То есть, за то, что ТЦК мобилизует человека, который может сразу же подавать по приезду в часть документы на увольнение из армии, в ТЦК никому никогда не просто ничего не будет. А эта ответственность попросту не предусмотрена. Она никак не контролируется никем», — сказал «Шамиль».

По его мнению, нужно изменить подход, чтобы ТЦК требовали не количество мобилизованных, а их качество.

«Требуется мобилизовать, там, вот сколько, там, людей в день от каждого ТЦК. Эти мобилизованные люди о них ТЦК отчитывается своему начальству. Если из них мобилизовать двух шизофреников и трех человек, у которых близкий родственник нуждается в уходе, то они будут иметь право сразу на увольнение», — подытожил военный.

Реклама

Ранее сообщалось, что суд наказал начальника ТЦК во Львовской области, который мобилизовал опекуна отца с инвалидностью.