ТЦК или ВВК «потеряли» медицинские справки: как доказать диагноз и избежать незаконной мобилизации

ТЦК или ВВК «потеряли» медицинские справки / © ТСН.ua

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В работе ВВК и ТЦК нередко случаются инциденты, когда документы военнообязанных граждан «теряются», в результате чего человека с реальными диагнозами признают пригодным к военной службе и мобилизуют. Как доказать, что у вас есть справки, и избежать незаконной мобилизации?

Об этом пишет «Телеграф».

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На ВВК и ТЦК «потеряли» медицинские справки: как доказать факт болезни

В таких спорах законодательство четко определяет, что именно государственное учреждение должно доказывать законность и обоснованность собственного решения, а не гражданин.

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Порядок медицинского осмотра призывников, военнообязанных и военнослужащих подробно описан в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (приказ Министерства обороны от 14 августа 2008 г. № 402).

Адвокат Елена Воронкова объясняет, что врачи комиссии имеют полный доступ к базам Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ). Поэтому людям, имеющим проблемы со здоровьем, стоит заранее проверять, внесена ли в электронную карточку вся история их лечения.

Если военнообязанный имеет дополнительные выписки, анализы или справки, которых нет в электронной системе, адвокат советует передавать их комиссии отдельно — именно эти бумаги могут оказаться ключевыми для формирования объективного вывода.

Правозащитники настоятельно рекомендуют передавать медикам не оригиналы документов, а заверенные копии. Это базовая мера безопасности, которая защитит вас от потери документов и нежелательных последствий.

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«Если этого сделать нет возможности и документы уже потеряны человеком из-за того, что он отдал их в ТЦК или на ВВК, и там их потеряли, то есть смысл сделать запрос на получение копий документов, на основании которых был осуществлен осмотр и заключение», — объясняет специалист.

Подача такого запроса ведет к двум возможным сценариям: либо материалы поднимут из архива и найдут, либо станет ясно, что комиссия вынесла свой вердикт при отсутствии полного пакета медицинских документов. Во втором случае это дает основания обжаловать принятое решение, ведь такое рассмотрение свидетельствует о неполноте или ошибочности.

Главная ошибка состоит в том, что военнообязанные часто пытаются оспорить сам факт того, что должностные лица потеряли их справки. Но здесь возникает серьезный юридический нюанс:

«По законодательству в этой категории дел именно на уполномоченные органы возложена обязанность доказывать правомерность своих действий. Но для того, чтобы что-то обжаловать, нужно иметь подтверждение того, что лицо документы подавало. На практике очень редко лица, отдавшие документы при прохождении осмотра, имеют подтверждение передачи».

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Именно поэтому в письменном виде фиксируйте любое представление медицинских справок в ВВК или ТЦК — требуйте расписку о получении, подавайте через канцелярию с фиксацией входного номера или отправляйте по почте с описанием вложения.

Что делать дальше

Подача ходатайства о предоставлении копий материалов работает не всегда. Если ТЦК или ВВК игнорируют обращение или отправляют отказ, вам остается обратиться в суд. В таких случаях суды часто становятся на сторону граждан и разграничивают ответственность.

В частности, Пятый апелляционный административный суд при рассмотрении дела № 420/15848/25 подчеркнул: потеря ответчиком медицинской документации не может быть основанием для принудительного отправления гражданина на повторный осмотр ВВК, если истец имеет доказательства первичного прохождения комиссии.

Если ваши документы загадочно «исчезли» во время отправки в ТЦК или ВВК, следуйте следующему алгоритму действий:

Оформите и отправьте официальное заявление о предоставлении копий документов, ставших основанием для принятия заключения, обязательно зафиксируйте факт его подачи. Сохраните любые письменные доказательства передачи справок: подписанную расписку, штамп канцелярии с входящим номером или почтовое описание вложения. Если вас игнорируют или дают негативный ответ, подавайте иск в административный суд для отмены постановления ВВК из-за его неполноты и необоснованности.

Мобилизация в Украине — последние новости и правила:

Напомним, украинским мужчинам с достижением 25-летнего возраста больше не нужно лично посещать ТЦК и СП для изменения статуса с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней центр комплектования самостоятельно вносит изменения в Единый государственный реестр и обновляет военный статус гражданина.

Кроме того, по достижении 25 лет мужчинам автоматически присваивается первоначальное воинское звание «солдат (матрос) запаса». Такие процедуры предусмотрены обновленным положением о ТЦК и СП, утвержденным постановлением Кабинета Министров №154.

Наличие официального бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности соблюдать правила учета. Если забронированному работнику вручили повестку с соблюдением всех процедур, он обязан явиться в ТЦК и СП. Сам факт вызова обычно необходим для сверки данных или формальностей и не означает автоматическую мобилизацию. При этом отказ от почтового конверта или ваше отсутствие по адресу считается надлежащим извещением.

Игнорирование повестки без уважительных причин влечет административную ответственность. Военкоматы могут передавать данные о нарушителе в систему МВД, после чего полиция имеет право осуществить админзадержание и принудительно доставить мужчину в ТЦК.

Применение таких мер не отменяет бронирование мгновенно, но пребывание в розыске исключит его дальнейшее продление. В случае невозможности прибыть в указанный день, об этом следует официально уведомить ТЦК.

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