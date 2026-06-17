Михаил Фёдоров. Скриншот с ютуб-канала PRESSING

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Процесс принудительной мобилизации в Украине нуждается в кардинальной трансформации, и проблема не только в так называемой «бусификации», но и в целом ряде кризисных вопросов.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью ютуб-каналу PRESSING.

По словам главы МО, главная ошибка прошлых лет заключалась в том, что полисимейкеры Министерства обороны не предложили действенного пути для решения проблем на первой линии фронта или с количеством случаев СОЧ.

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«В чем была фундаментальная проблема Министерства обороны? В том, что перекладывалась ответственность за мобилизацию на военных и полицию. Для того чтобы перестроить сам процесс принудительной мобилизации, который есть сегодня», — сказал он.

Федоров признал, что простое закрытие территориальных центров комплектования не решит главную задачу войны — обеспечение армии людьми.

«Поэтому мне было бы выгодно сказать, что все ТЦК — это коррупционная лавка, и теперь только рекрутинг. Но вопрос — сколько людей нужно на первую линию? Какое нам нужно количество мобилизованных? И многие другие вопросы», — объяснил глава Минобороны.

По его мнению, для преодоления «бусификации» нужно трансформировать сам процесс мобилизации людей и последующих условий службы в армии.

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По его словам, на первом этапе реформы Минобороны уже предложило решения для таких фундаментальных проблем:

Контракт — прозрачные и понятные условия для добровольцев и мобилизованных.

Определенные сроки службы.

Гарантированная отсрочка после контракта.

Возможность перевода — создание действенного механизма ротации и смены подразделения.

Защита военной специальности — если человек подписал контракт на конкретную должность и в определенную бригаду, его не имеют права принудительно отправить на другую специальность.

«Нам нужно сделать этот первый шаг. И потом переступить, чтобы трансформировать сам процесс мобилизации людей. Потому необходимо поначалу решить эти фундаментальные проблемы. И на первом этапе реформы мы предложили решения на все эти кризисные вопросы», — подытожил Федоров.

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров резко ответил на слухи о рейтингах и политических амбициях.

Напомним, также Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным, ведь нарушения в пунктах сбора ТЦК на старте ломают моральное состояние новобранцев.

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