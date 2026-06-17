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"ТЦК — коррупционная лавка"? : Федоров о том, как побороть "бусификацию"
Министр обороны Михаил Федоров рассказал о первом этапе реформы мобилизации и объяснил, какие пять фундаментальных проблем необходимо решить перед изменением системы ТЦК.
Процесс принудительной мобилизации в Украине нуждается в кардинальной трансформации, и проблема не только в так называемой «бусификации», но и в целом ряде кризисных вопросов.
Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью ютуб-каналу PRESSING.
По словам главы МО, главная ошибка прошлых лет заключалась в том, что полисимейкеры Министерства обороны не предложили действенного пути для решения проблем на первой линии фронта или с количеством случаев СОЧ.
«В чем была фундаментальная проблема Министерства обороны? В том, что перекладывалась ответственность за мобилизацию на военных и полицию. Для того чтобы перестроить сам процесс принудительной мобилизации, который есть сегодня», — сказал он.
Федоров признал, что простое закрытие территориальных центров комплектования не решит главную задачу войны — обеспечение армии людьми.
«Поэтому мне было бы выгодно сказать, что все ТЦК — это коррупционная лавка, и теперь только рекрутинг. Но вопрос — сколько людей нужно на первую линию? Какое нам нужно количество мобилизованных? И многие другие вопросы», — объяснил глава Минобороны.
По его мнению, для преодоления «бусификации» нужно трансформировать сам процесс мобилизации людей и последующих условий службы в армии.
По его словам, на первом этапе реформы Минобороны уже предложило решения для таких фундаментальных проблем:
Контракт — прозрачные и понятные условия для добровольцев и мобилизованных.
Определенные сроки службы.
Гарантированная отсрочка после контракта.
Возможность перевода — создание действенного механизма ротации и смены подразделения.
Защита военной специальности — если человек подписал контракт на конкретную должность и в определенную бригаду, его не имеют права принудительно отправить на другую специальность.
«Нам нужно сделать этот первый шаг. И потом переступить, чтобы трансформировать сам процесс мобилизации людей. Потому необходимо поначалу решить эти фундаментальные проблемы. И на первом этапе реформы мы предложили решения на все эти кризисные вопросы», — подытожил Федоров.
Ранее глава Минобороны Михаил Федоров резко ответил на слухи о рейтингах и политических амбициях.
Напомним, также Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным, ведь нарушения в пунктах сбора ТЦК на старте ломают моральное состояние новобранцев.