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"ТЦК ломает папу!": жительница Кировоградщины пожаловалась на силовую мобилизацию ее отца (фото)
По словам дочери, ее отца унижали, обзывали, говорили, что «уже свое отвоевали — теперь его очередь».
Жительница Светловодска Кировоградской области пожаловалась в соцсетях на силовую мобилизацию — «охоту» на ее отца, по ее словам, устроили сотрудники ТЦК и СП посреди улицы города.
Об этом пользователь @itsdaska рассказала на канале chp_svitlovodsk в Instagram.
По словам местной жительницы, сотрудники ТЦК избили ее отца и пытались посадить в «бус» несмотря на его непригодность.
На кадрах, которые обнародовала жительница Светловодска, можно увидеть, как люди в форме военнослужащих и правоохранителей пытаются поднять с земли мужчину в гражданском.
«Сегодня утром мне позвонила мама: „ТЦК ломает папу!“ По телефону было слышно, как его избивают, душат, угрожают убийством. Говорили: „Сейчас вывезем за Кировоград — никто тебя не найдет!“ Причина? Он не захотел показать документы. Его скрутили и забросили в багажник белого Duster’а, привезли на заправку Чипо, где стояли два буса ТЦК, переодели авто на гражданские номера — и дальше „на охоту“», — написала @itsdaska.
По словам девушки, когда они с мамой приехали на место инцижента, отец уже предоставил документы.
«Мы бросились к бусу — папу держали насильно. Его вытаскивали из машины, унижали, обзывали, говорили, что „уже свое отвоевали — теперь его очередь“, — рассказала девушка.
Как рассказала пользовательница, ее отец непригоден к службе в армии из-за нарушения слуха, а также когда-то имел переломы обеих ног. Девушка утверждает, что после побоев против ее отца было возбуждено дело о нарушении правил военного учета по ст.
«Мы вызвали полицию, просили отвезти в больницу. ТЦК требовало везти его в военкомат. Только когда отец достал нож и сказал, что порежет вены, если его не пустят в больницу — его наконец отпустили. В больнице: ушибленная лопатка, синяки, травма шеи — его душили», — рассказала пользовательница.
Напомним, ранее мужчина получил повестку, вызвал полицию и отказался от службы в тылу. Его наказали за уклонение от мобилизации.
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