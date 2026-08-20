ТЦК мобилизовал отца, который сам воспитывает двоих детей: что решил суд

Мобилизация / © ТСН

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Днепропетровский окружной административный суд отменил решение о мобилизации мужчины, который самостоятельно воспитывает двоих малолетних детей. Постановление ВЛК о его пригодности к военной службе также признано недействительным, а воинская часть должна исключить его из списков личного состава и уволить.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Ключевым обстоятельством стало то, что только за десять дней до призыва другой суд установил: дети проживают с отцом, который без участия матери обеспечивает их содержание и ежедневный уход.

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Как мужчину мобилизовали

12 марта 2026 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию. По ее заключению, он был признан годным к военной службе.

В тот же день начальник ТЦК и СП издал приказ о его призыве во время мобилизации и направления в воинскую часть. На следующий день мужчину причислили к спискам личного состава.

Истец настаивал, что его принудительно доставили в ТЦК неизвестные в камуфляже без участия полиции. Он также заявил о нарушениях во время прохождения ВЛК и отметил, что просил направить его на дополнительное обследование из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, мужчина сообщил, что имеет право на отсрочку, поскольку самостоятельно воспитывает двоих детей.

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Суд подтвердил, что отец сам воспитывает детей

2 марта 2026 года Соборный районный суд Днепра установил, что двое малолетних детей фактически проживают с отцом и находятся на его содержании и ежедневном уходе.

Отец самостоятельно обеспечивал детей питанием, одеждой и средствами гигиены, организовывал их быт, обучение, досуг и медицинское сопровождение. Мать проживала отдельно и подтвердила, что дети живут с отцом.

Тем же решением суд расторг брак и определил место жительства детей с отцом.

Почему мужчина имел право на отсрочку

Административный суд применил пункт 4 части первой 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Согласно этой норме, не подлежат призыву военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают и содержат ребенка в возрасте до 18 лет по решению суда.

Суд учел решение Соборного районного суда и пришел к выводу, что мужчина принадлежал к категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку.

В ВЛК суд также выявил нарушения

Отдельно суд проверил законность заключения ВЛК.

Суд подчеркнул, что не может самостоятельно определять диагноз или устанавливать пригодность человека к военной службе вместо врачей. В то же время административный суд вправе проверить, соблюдала ли ВЛК установленную процедуру медицинского осмотра.

В материалах дела были медицинские документы, свидетельствовавшие о наличии у мужчины, в частности мочекаменной болезни, конкремента правой почки и хронического пиелонефрита.

В то же время, документы не подтверждали проведение ряда предусмотренных процедур. В частности, речь шла о рентгенологическом или флюорографическом обследовании органов грудной клетки, общем анализе крови, ЭКГ и исследовании мочи.

Ответчики не предоставили доказательств того, что необходимые обследования были проведены должным образом.

По мнению суда, эти нарушения нельзя считать только формальными. Они свидетельствовали о том, что состояние здоровья мужчины не было исследовано в полном объеме.

В результате постановление ВЛК о пригодности мужчины к военной службе суд признал необоснованным и отменил.

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Муж оставил воинскую часть, но официально оставался в ее составе

Отдельно суд рассмотрел обстоятельства, возникшие после мобилизации мужчины.

Согласно решению суда, 17 марта 2026 года его не исключили из списков личного состава в связи с самовольным уходом из воинской части.

В то же время, в рамках этого дела суд не устанавливал, было ли такое оставление воинской части законным. Для рассмотрения иска важно было другое — мужчина продолжал официально числиться в составе воинской части.

Суд отметил, что в соответствии с частью третьей статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» прохождение военной службы считается завершенным со дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Почему отменили не только заключение ВЛК

После призыва мужчина покинул воинскую часть. В то же время, его не исключили из списков личного состава.

Суд отметил, что в рамках этого дела не оценивал правомерность ухода из воинской части. Однако для разрешения спора было важно, что мужчина формально оставался в списках воинской части.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что для реального восстановления нарушенных прав недостаточно лишь отменить постановление ВЛК.

Поэтому суд отменил также приказ ТЦК о призыве и приказе командира воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава. Воинскую часть обязали исключить его из списков и уволить с военной службы.

Какое решение принял суд

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск полностью.

Суд:

отменил постановление ВЛК от 12 марта 2026 г. о пригодности мужчины к военной службе;

отменил приказ ТЦК и СП по части его призыва во время мобилизации;

отменил приказ командира воинской части по части зачисления мужа в списки личного состава;

обязал воинскую часть исключить мужчину из списков и уволить его с военной службы;

постановил взыскать в его пользу 3993,60 грн. судебного сбора.

Таким образом, суд пришел к выводу, что у мужчины были законные основания для отсрочки, а во время проведения ВЛК было допущено нарушение установленной процедуры медицинского осмотра.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости:

Отсрочку от мобилизации для студентов планируют давать на один семестр, а не на весь учебный год. Подтверждение статуса будет происходить автоматически через электронные реестры – обращаться в ТЦК повторно не нужно. Право на отсрочку будут иметь студенты дневной и дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования, чем уже имеют. Для заочников, вечерников и получающих второе образование того же или низшего уровня отсрочка не предусмотрена.

Новый министр обороны Евгений Хмара заявил, что Минобороны совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Генштабом уже работает над новым планом мобилизации . По его словам, будущие подходы к мобилизации будут напрямую зависеть от сложившегося видения дальнейшего протекания войны.

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