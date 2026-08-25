ТЦК мобилизовал работника СИЗО с правом на бронирование: на чью сторону стал суд

Мобилизация в Украине и решение суда / © ТСН

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Кировоградский окружной административный суд рассмотрел иск работника следственного изолятора, мобилизованного в день подачи документов на бронирование. Истец требовал отменить приказы о мобилизации и уволить его со службы, подчеркивая наличие права на отсрочку.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Суть дела о мобилизации мужчины с правом на бронирование

23 февраля мужчину причислили на службу в Государственную уголовно-исполнительную службу Украины и назначили младшим инспектором второй категории отдела режима и охраны государственного учреждения «Кропивницкий следственный изолятор». 3 марта учреждение передало ТЦК и СП документы для оформления работнику бронирования и отсрочки от мобилизации.

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В тот же день мужчина прошел ВВК, которая определила его годным к военной службе. После этого начальник ТЦК издал приказ №684 о мобилизации мужчины и направлении в воинскую часть. Соответствующим приказом командира воинской части №62 мужчину причислили к спискам личного состава и назначили солдатом резерва запасной роты.

В иске мужчина требовал:

признать противоправным и отменить приказ ТЦК по части его мобилизации и направления в часть;

отменить приказ командира части по отнесению в списки личного состава и назначению на должность;

обязать воинскую часть уволить его со службы и исключить из списков личного состава.

Истец отмечал, что до момента призыва его должным образом забронировали. По убеждению мужчины, ТЦК не учел это обстоятельство, из-за чего его незаконно мобилизовали.

В свою очередь в Кропивницком СИЗО сообщили, что по состоянию на 2 и 3 марта уполномоченный орган еще не принял решение о бронировании работника.

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Позиция ТЦК и СП по мобилизации работника СИЗО

ТЦК и СП не согласился с иском и просил суд отказать в его удовлетворении.

Ответчик указал, что на момент мобилизации мужчина состоял на военном учете как военнообязанный. В ТЦК объяснили, что от мобилизации освобождаются военнообязанные, которые в установленном порядке забронированы и зачислены на специальный военный учет. В то же время наличие законных оснований для бронирования или факт передачи работодателем соответствующих документов еще не свидетельствует о приобретении мужчиной статуса забронированного.

Статус забронированного появляется при принятии соответствующего решения, переводе человека на специальный военный учет и внесении информации о предоставленной отсрочке в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В ТЦК подчеркнули, что на момент издания приказа о мобилизации материалы дела не содержали подтверждений оформленного бронирования, отсрочки или зачисления мужчины на специальный военный учет. Выдержка из приложения «Резерв+», сформированная 5 марта, также не подтверждала наличие бронирования по состоянию на 3 марта. Вместо этого оно лишь отражало уже приобретенный мужчиной после призыва статус военнослужащего.

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Поскольку ВВК установила годность истца к военной службе, а надлежащим образом оформленные бронирования и отсрочка отсутствовали, ТЦК считал его мобилизацию законной.

В то же время, военная часть отзыва на иск не предоставила.

Решение суда по мобилизации мужчины

Суд отметил, что бронирование должно происходить по процедуре, определенной законодательством. В частности, пункт 29 Порядка бронирования военнообязанных предусматривает автоматический перевод человека на специальный военный учет на срок действия отсрочки в течение 72 часов с момента формирования соответствующего списка средствами Единого госреестра призывников при выполнении установленных требований. Данные о предоставленной через бронирование отсрочке вносятся в электронный военно-учетный документ.

В ходе разбирательства суд установил, что мужчина начал службу в Государственной уголовно-исполнительной службе 23 февраля. В то же время, Кропивницкий следственный изолятор направил документы для бронирования мужчины только 3 марта.

По состоянию на 2 и 3 марта уполномоченный орган не принимал решения о бронировании работника. Также по делу не было доказательств, что к моменту мобилизации мужчина был переведен на специальный военный учет в связи с бронированием.

Таким образом, само лишь направление документов для бронирования 3 марта не означало, что на момент призыва мужчина уже имел статус забронированного. Суд особо отметил, что даже направление или получение таких документов в ТЦК ранее в пределах того же дня не могло заменить предусмотренную законом процедуру оформления бронирования и перевода на спецучет.

По заключению суда бронирование и отсрочка должны быть оформлены должным образом еще до реализации призыва. После того как лицо приобретает статус военнослужащего, вопрос прекращения его службы регулируется уже другими нормами законодательства. Суд также сослался на практику Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку должно быть реализовано до обретения лицом статуса военнослужащего.

К моменту мобилизации мужчина оставался военнообязанным, а оформленных бронирования и отсрочки не имел. Следовательно, суд пришел к выводу, что во время издания приказа о мобилизации законодательство не нарушалось, поэтому оснований для его отмены нет.

Суд также не нашел оснований для отмены приказа командира воинской части, поскольку не установил незаконность приказа о призыве. Поскольку не было предоставлено доказательств нарушения частью закона при зачислении мужчины в списки, требования об отмене приказа также не были удовлетворены.

В то же время суд подчеркнул, что отсрочка от мобилизации и увольнение уже призванного военнослужащего являются разными правовыми механизмами. Были учтены выводы Верховного Суда о том, что процедура призыва во время мобилизации необратима, поскольку после ее завершения лицо приобретает статус военнослужащего. Даже установление нарушений во время призыва не означает возвращения человека в предыдущий статус путем увольнения со службы. Вопросы увольнения регулируются отдельными правоотношениями и зависят от наличия предусмотренных законом оснований.

По этому делу суд не выявил нарушений во время призыва мужчины. Кроме того, в материалах не было доказательств наличия какого-либо самостоятельного основания для его увольнения, предусмотренного законом. Также не было установлено, что мужчина обращался к командованию воинской части по реализации такого права и что по этому поводу между сторонами возник спор.

Наконец Кировоградский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в Украине обсуждают возможные изменения в мобилизации, в частности введение ограничений по призыву граждан старше 50 или 55 лет. Любые подобные решения требуют голосования в Верховной Раде. Как отметил представитель профильного комитета Федор Вениславский, такие непопулярные инициативы пока маловероятны из-за будущих политических процессов, и никакие официальные законопроекты по этому поводу в парламенте еще не зарегистрированы.

Отметим, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Украине нет и не планируется принудительная мобилизация женщин. Слухи о якобы будущем призыве женщин Коваленко назвал российскими информационными манипуляциями.

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