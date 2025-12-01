ТЦК мобилизовал священника на Ровенщине: люди заявили об "охоте", военкомат все объяснил

Священник / © unsplash.com

В Ровенской области мобилизовали 28-летнего протоиерея, настоятеля храма УПЦ МП Андрея Панасюка, о задержании которого накануне сообщили верующие. Хотя люди заявляли о якобы «охоте» на священников, областной ТЦК и СП объяснил, что Панасюк находился в розыске из-за неявки по повестке.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на ответ на запрос от Ровенского областного ТЦК и СП.

О задержании священника стало известно 19 ноября из сообщения в Facebook-группе «Верующие (УПЦ)». В нем утверждалось, что правоохранители остановили Панасюка на автобусной остановке в селе Здовбица, после чего «связь с ним исчезла». В сообществе также говорили о якобы «охоте» на священнослужителей УПЦ и призывали распространять информацию.

В комментарии изданию начальник четвертого отдела Ривненского районного ТЦК и СП Роман Галибин сообщил, что Панасюк с апреля 2025 года находился в статусе нарушителя воинского учета, ведь не явился в ТЦК по повестке. Поэтому система «Обериг» автоматически зафиксировала нарушение и передала соответствующую информацию в Нацполицию.

После задержания Панасюка направили на прохождение военно-врачебной комиссии, которая 19 ноября признала его годным к службе. Впоследствии приказом руководителя районного ТЦК священника мобилизовали и направили в воинскую часть А4152, расположенную в селе Малая Любаша Ровенской области.

В ТЦК также объяснили, что отсутствие доступа Панасюка к телефону связано с правилами учебного центра ВСУ: мобильные телефоны изымают, чтобы избежать утечки данных, которые враг может использовать для корректировки ударов.

Напомним, в июне в Украине официально утвердили список религиозных организаций, которые могут бронировать священнослужителей от мобилизации. В него вошли только учреждения, признанные критически важными. Начальник отдела по делам религии ГЭСС Вячеслав Горшков пояснил, что многие организации УПЦ МП не попали в этот перечень, поскольку их уставы утратили силу из-за необходимости изменения официального названия.