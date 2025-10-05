"ТЦК мобилизовали кота": в ведомстве прокомментировали вирусное видео

Военные подобрали кота / © скриншот с видео

Реклама

В соцсетях распространяется видео, на котором люди в военной форме подбирают кота на улице неизвестного населенного пункта. Животное относят к легковой машине, после чего быстро трогаются с места. В комментарии к этим кадрам говорится о «мобилизации» кота работниками ТЦК на Киевщине.

В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на этот «инцидент» пространным комментарием с подробным объяснением непричастности своих работников к «похищению» кота.

«Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма в ТЦК? Кто-то хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка просто не предусмотрена», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Реклама

Не предполагая, что видео с «мобилизацией» кота могло быть шуткой, в Киевском областном ТЦК и СП заявили, что его публикация с упоминанием об этом военном ведомстве «свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества».

«Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти!» — говорится в заметке.

В Киевском областном ТЦК лишний раз напомнили, что негативное восприятие в обществе ведомства, которое занимается мобилизацией, является нарративом кремлевской пропаганды с начала полномасштабного вторжения.

«Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы — и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли — все закончим в московитских лагерях или могилах», — подытожили в Киевском областном ТЦК и СП.

Реклама

Напомним, ранее в одной из больниц Киева произошел инцидент с участием работников ТЦК и полиции.В Сети появилось видео, как после словесной перепалки мужчину скрутили.