- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 2 мин
"ТЦК мобилизовали кота": в ведомстве прокомментировали вирусное видео
Киевский областной ТЦК и СП опубликовал пространный комментарий с подробным объяснением непричастности своих работников к «похищению» кота.
В соцсетях распространяется видео, на котором люди в военной форме подбирают кота на улице неизвестного населенного пункта. Животное относят к легковой машине, после чего быстро трогаются с места. В комментарии к этим кадрам говорится о «мобилизации» кота работниками ТЦК на Киевщине.
В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на этот «инцидент» пространным комментарием с подробным объяснением непричастности своих работников к «похищению» кота.
«Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма в ТЦК? Кто-то хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка просто не предусмотрена», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Не предполагая, что видео с «мобилизацией» кота могло быть шуткой, в Киевском областном ТЦК и СП заявили, что его публикация с упоминанием об этом военном ведомстве «свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества».
«Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти!» — говорится в заметке.
В Киевском областном ТЦК лишний раз напомнили, что негативное восприятие в обществе ведомства, которое занимается мобилизацией, является нарративом кремлевской пропаганды с начала полномасштабного вторжения.
«Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы — и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли — все закончим в московитских лагерях или могилах», — подытожили в Киевском областном ТЦК и СП.
Напомним, ранее в одной из больниц Киева произошел инцидент с участием работников ТЦК и полиции.В Сети появилось видео, как после словесной перепалки мужчину скрутили.