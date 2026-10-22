ТЦК мобилизовал студентов, которые не ответили на вопросы об учебе: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Троих студентов мобилизовали, несмотря на действующие отсрочки из-за сомнений работников ТЦК в их учебе. Причиной стало то, что парни затруднились ответить на вопрос об образовательной программе и процессе учебы.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Как студентов с отсрочками мобилизовали

Как говорится в материалах дел, у всех трех мужчин были действующие отсрочки от призыва в связи с получением образования. Они учились в Бердянском колледже Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного и Киевском университете культуры.

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Несмотря на существующие документы, студентов доставили в ТЦК и отменили им отсрочки. В комиссии усомнились, что парни действительно учатся, потому что те не смогли ответить на вопросы о своей специальности, учебном плане и расписании занятий.

В результате одного из студентов мобилизовали в мае 2025 года, а еще двоих — в июне и июле 2026 года. Не согласившись с действиями военнообязательных органов, мобилизованные обратились в суд.

Имеют ли право работники ТЦК проверять знания студентов

Рассматривая дела, Закарпатский окружной административный суд подчеркнул, что закон не дает ТЦК права проверять успеваемость студентов, посещение занятий или выполнение учебных планов.

Суд отметил, что незнание деталей учебы не является основанием для отмены отсрочки. Поэтому комиссии ТЦК превысили свои полномочия и приняли решение без надлежащих документов.

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Что решил суд по результатам рассмотрения исков

По результатам рассмотрения дел Закарпатский окружной административный суд полностью удовлетворил иски всех троих студентов. Приказы ТЦК об их призыве и приказы воинских частей о зачислении в списки личного состава признаны незаконными.

Согласно принятому решению, истцов должны уволить с военной службы. В то же время, решения суда первой инстанции еще могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Ранее мы писали, что задерживать военнообязанных могут исключительно полицейские, а отправка в ТЦК разрешена только на авто стражей порядка.

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Также в Украине может быть отменено право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

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