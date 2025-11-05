- Дата публикации
ТЦК мобилизует тех, у кого имеет право на отсрочку, но не оформил ее: что изменилось с 1 ноября
У ТЦК теперь есть законное основание для мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку, но не оформил ее через ЦПАУ.
С 1 ноября процедура подачи документов на отсрочку от мобилизации кардинально изменилась: теперь это можно сделать только через ЦПАУ. Эксперты предупреждают — если вы попадете в ТЦК без предварительно оформленной отсрочки, они законно не примут ваши документы и могут вас мобилизовать.
Это в своем телеграм-канале объяснил адвокат Роман Симутин.
«Как будет с 1 ноября? Если вы не оформили отсрочку, вас доставили в ТЦК и хотя вы имеете при себе все документы — не сможете подать заявление на отсрочку, у вас его просто не примут и мобилизуют, а доказать незаконность действий ТЦК будет невозможно», — говорится в сообщении адвоката.
Он пояснил, что раньше те, у кого былр основание для отсрочки, и кто попадал в ТЦК, могли:
подать заявление на отсрочку с документами;
в случае отказа принимать заявление, зафиксировать этот факт (например, позвонив на горячую линию) и это служило доказательством в суде.
Кроме того, и адвокат мог сообщить о факте подачи заявления на отсрочку или же это делали родственники.
Таким образом в суде можно было признать действия ТЦК незаконными и даже отменить приказ о зачислении мобилизованного в воинскую часть.
Что изменилось с 1 ноября?
Но с 1 ноября все изменилось.
«Отныне прописали норму, что документы на отсрочку подаются лично через ЦПАУ, а не в помещении ТЦК. Поэтому если вы попали в ТЦК, а у вас с собой будет заявление и весь пакет документов на отсрочку, последние их не примут на вполне законных основаниях, потому что порядок приема заявлений на отсрочку четко определен — через ЦПАУ», — объяснил Симутин.
Он добавил, что шансы на успех есть только в случае оперативной отправки заявления на отсрочку в ЦПАУ по почте — заказным письмом.
Чтобы не потерять отсрочку, адвокат советует сохранить полученную в ЦПАУ «опись входящего пакета документов». Это будет служить доказательством, что человек вовремя обратился и подал заявление на получение отсрочки. А еще это подтвердит, что человек подал полный пакет документов, с перечнем всех его составляющих (справок, актов, заявлений и т. д.).
Напомним, с 1 ноября в Украине введена новая, упрощенная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Прием заявлений на оформление отсрочки теперь полностью перенесен с ТЦК в ЦПАУ, которые работают как фронт-офисы, или же происходит онлайн через «Резерв+». Основное подтверждение отсрочки — электронный военно-учетный документ в «Резерв+», а бумажные справки больше не выдаются.