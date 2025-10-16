ТЦК набирают в армию бездомных: в ВСУ заявили о "плохом сигнале"

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Работники ТЦК и СП все чаще привозят в учебные центры бездомных. Это плохой сигнал, о котором нужно говорить, чтобы наступили изменения.

Об этом заместитель командира 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук «Слип» заявил в своем YouTube-канале.

По словам Кухарчука, инструкторы, офицеры, друзья и знакомые из учебных центров рассказывают ему, что работники ТЦК начали привозить в учебные центры бездомных.

«Кроме людей с различными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза, на учебные центры начали все чаще и чаще привозить именно бездомных. И собственно это не говорит о том, что все ТЦК вылавливают исключительно вышеперечисленные категории, иначе украинская армия давно бы рухнула», — отметил военный.

В то же время он отметил, что «это плохой сигнал», о котором нужно говорить, «иначе изменения так и не наступят».

Заместитель командир третьего армейского корпуса добавил, что попадая или не попадая в армию, «бездомный вряд ли мыслит категориями сохранения украинской государственности и уничтожения врага».

К слову, командир разведки ВСУ Денис Ярославский предложил мобилизовать 16-18-летних для создания новой армии через пять лет, отметив, что стратегический план уже передан руководству. В то же время командир батальона беспилотных систем «ХАМ» прогнозирует, что из-за недостатка пехоты мобилизационный возраст в 2026 году снизят как минимум до 23 лет.

Заметим, в свою очередь Кухарчук ранее подсчитал, что мобилизация госслужащих, правоохранителей и работников ТЦК может дать армии 250 тыс. потенциальных бойцов. «Слип» заявил, что этого количества достаточно, чтобы полностью укомплектовать 110 боевых бригад ВСУ, у которых сейчас некомплект 242 тыс. человек.