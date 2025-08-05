ТЦК и СП не имеют права на незаконное содержание: заявление омбудсмена

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Даже во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона.

Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец.

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека активно реагируют все сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизационных мероприятий. Речь идет о случаях незаконного содержания, ограничения свободы, применения физической силы и других неправомерных действиях.

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«Как Омбудсман я действую в пределах своих полномочий, в частности, посылаю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности», — сообщил Дмитрий Лубинец.

Во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не вправе ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. В то же время граждане также должны соблюдать действующие нормы законодательства.

Напомним, в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.

Тогда полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, участвовавших в штурме стадиона, где находились мобилизованные.