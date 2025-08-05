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- Украина
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ТЦК не имеют права задерживать или применять силу к гражданским — омбудсман
Омбудсман подчеркнул, что в военное время действия работников ТЦК должны быть исключительно в рамках закона.
Даже во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона.
Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец.
В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека активно реагируют все сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизационных мероприятий. Речь идет о случаях незаконного содержания, ограничения свободы, применения физической силы и других неправомерных действиях.
«Как Омбудсман я действую в пределах своих полномочий, в частности, посылаю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности», — сообщил Дмитрий Лубинец.
Во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не вправе ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. В то же время граждане также должны соблюдать действующие нормы законодательства.
Напомним, в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.
Тогда полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, участвовавших в штурме стадиона, где находились мобилизованные.