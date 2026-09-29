ТЦК не рассмотрел заявление на отсрочку и мобилизовал студента: что решил суд

Мобилизация студента / © ТСН.ua

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Мужчина поступил в университет на дневную форму обучения и заблаговременно подал в ТЦК документы для оформления отсрочки. Однако вместо рассмотрения заявления его направили на ВЛК, сочли годным к службе и мобилизовали .

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело №160/10424/25 и пришел к выводу, что во время призыва мужчины была возбуждена установленная процедура.

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Студент подал заявление на отсрочку

В августе 2024 мужчину зачислили на первый курс дневной формы обучения Криворожского национального университета по специальности «Горничество» для получения степени магистра.

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Данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования подтверждали факт обучения и отсутствие нарушения последовательности получения образования.

5 сентября 2024 года мужчина направил в ТЦК заказным письмом заявление об оформлении отсрочки от призыва во время мобилизации. К ней он добавил справку о получении образования.

По материалам дела ТЦК получил документы 10 сентября. Это подтверждалось почтовым уведомлением о вручении. Однако решение по заявлению об отсрочке ТЦК не приняло.

Мужчину направили на ВЛК и мобилизовали

Доказательства рассмотрения заявления суда не предоставили. В частности, ТЦК не подтвердил ни предоставление отсрочки, ни отказ в ней.

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1 октября мужчину направили на военно-врачебную комиссию. После медицинского осмотра он был признан годным к военной службе.

10 октября начальник ТЦК издал приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и направления в воинскую часть. На следующий день военная часть причислила мужчину к спискам личного состава.

После этого он обратился в суд и попросил отменить приказы о призыве и зачислении в воинскую часть.

Отрицавший ТЦК

Представители ТЦК утверждали, что не получали заявление мужчины об оформлении отсрочки от 5 сентября 2024 года.

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Также ответчик ссылался на то, что мужчина якобы не стал на военный учет военнообязанных по достижении 25-летнего возраста.

Отдельным аргументом был приказ университета от 8 октября 2024, которым отменили предварительный приказ в части зачисления мужчины на обучение.

Военная часть отмечала, что причислила мужчину к личному составу на основании документов, полученных от ТЦК, а приказ уже был исполнен.

Почему суд отменил мобилизацию

Суд установил, что ТЦК получил заявление мужчины об отсрочке. Это подтверждали почтовые документы.

В то же время, ТЦК не доказал, что рассмотрел заявление и принял по нему решение. Суд также установил, что на момент призыва мужчина состоял на военном учете.

Отдельно суд обратил внимание на нарушение процедуры: до принятия решения по отсрочке мужчины не должны были направляться на ВЛК. Однако в этом случае его сначала направили на медицинское освидетельствование, а уже потом призвали на военную службу.

Не изменил выводы суда и аргумент о приказе университета. 8 октября учебное заведение издало приказ об отмене зачисления мужчины, но уже 10 октября этот приказ был отменен. Университет подтвердил, что мужчина оставался студентом и не был отчислен.

Таким образом, на момент мобилизации он учился на дневной форме и отвечал критерию последовательности получения образования.

Какая отсрочка предусмотрена для студентов

Право на отсрочку по учебе предусмотрено для определенных категорий соискателей образования.

В частности, речь идет о соискателях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме. Отсрочка распространяется на тех, кто получает уровень образования выше ранее полученного в определенной законом последовательности.

Например, если у человека уже есть диплом бакалавра, поступление в магистратуру может соответствовать требованию относительно последовательности получения образования. В то же время повторное получение такого же уровня образования само по себе не дает права на отсрочку.

Для подтверждения права на отсрочку используются сведения об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и справка о соискателе образования.

Почему суд обязал воинскую часть уволить бойца

Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве мужчины во время мобилизации. Вместе с ним отменили и походный приказ командира воинской части о причислении мужчины к личному составу.

Однако после отмены приказа о призыве возник вопрос, как восстановить нарушенные права мужчины, поскольку закон не содержит отдельной формулировки об «увольнении из-за незаконной мобилизации».

Суд, выйдя за пределы исковых требований, обязал воинскую часть уволить мужчину с военной службы и исключить его из списков личного состава. Кроме того, с ТЦК и воинской части в пользу истца взыскали по 968,96 грн судебного сбора.

Напомним, ранее мы писали о студенте, которому ТЦК отменил отсрочку из-за пропусков занятий и после этого мобилизовал его.

Также мы рассказывали, нужно ли 25-летним лично обращаться в ТЦК для изменения статуса военнообязанного.

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