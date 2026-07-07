ТЦК обозначил неизлечимо больного мужчину как нарушителя в "Резерв+": что решил суд

Суд при участии ТЦК и неизлечимо больного мужчины / © pexels.com

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ТЦК в Днепропетровской области пытался мобилизовать мужчину, который имеет неизлечимую болезнь, и когда он об этом заявил, работники ТЦК обозначили его в «Резерв+» как нарушителя. Мужчина решил обратиться в суд. Удалось ли ему добиться справедливости?

Больше об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Обозначили больного как нарушителя: мужчина решил судиться с ТЦК

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправными действия ТЦК и СП по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении мужчиной правил военного учета. Суд обязал военных изъять эти данные из системы.

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Военнообязанный обратился в суд после того, как обнаружил в мобильном приложении «Резерв+» информацию о том, что он якобы нарушил правила учета. В то время ТЦК направил запрос в полицию для его задержания и доставки в ТЦК, чтобы составить админпротокол.

Мужчина заявил, что не скрывался от мобилизации, а заранее и неоднократно информировал ТЦК о невозможности лично прибыть, ведь он проходит стационарное и амбулаторное лечение. У мужчины неизлечимая болезнь.

Он предоставлял письменные заявления, медицинские справки и даже указал другой адрес для переписки на время лечения. Впоследствии гражданин отдельно просил ТЦК убрать информацию о розыске из «Дія» и приложения «Резерв+».

Представители ТЦК иск не признали. Они отметили, что повестку сгенерировали через электронный реестр и отправили по зарегистрированному месту жительства. Поскольку письмо вернулось с отметкой об отсутствии адресата, вызов считался врученным должным образом.

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После неявки система автоматически сформировала обращение в полицию. В военкомате также утверждали, что статус нарушителя в «Резерве+» отражается автоматически, а не из-за действий конкретных должностных лиц. Кроме того, по мнению ТЦК, предоставленные медицинские документы не доказывали непрерывность лечения, а сам истец не предоставил заключение врача-фтизиатра.

Что решил суд

Суд установил, что ТЦК действительно не составлял в отношении мужчины протокол об административном правонарушении и не выносил постановлений по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Этот факт представители военкомата не отрицали.

Сам по себе факт возможной неявки по повестке или неуточнения данных, если это не оформлено как административное правонарушение, не является основанием для появления отметки о розыске или нарушителя в электронной базе.

В решении подчеркивается, что суд не оценивал, действительно ли мужчина нарушил правила учета — этот вопрос не входил в предмет спора. Исковые требования мужчины удовлетворили в полном объеме — суд обязал ТЦК изъять неправомерные данные из реестра, а также взыскал в пользу истца 968,96 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований ТЦК.

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ТЦК: последние новости

Напомним, в Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК) после конфликта на улице Гераниевой.

По данным полиции, вечером 24 июня во время спора между гражданскими и военнослужащими ТЦК и СП последние уехали с места происшествия, забрав с собой чужую собаку породы джек-рассел-терьер.

Полицейские оперативно разыскали четверолапого и вернули его 31-летней владелице, которая впоследствии обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ветеринарной клинике у пса по имени Тито диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ушибы второй задней лапы и, вероятно, повреждение сустава, хотя информацию из соцсетей о переломах и крови самого животного владелица опровергла.

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Владелица собаки Татьяна Пенова рассказала, что около десяти человек в балаклавах без предупреждения напали с палками и газом на мужчину, который выгуливал собаку. Отступая, нападавшие затащили Тито в микроавтобус, где держали подвешенным за шею на поводке, из-за чего после возвращения животное находилось в тяжелом эмоциональном состоянии и теряло сознание от стресса.

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