ТЦК обратились к мужчинам с правом на отсрочку: что следует сделать немедленно
В ТЦК напоминают, что право на отсрочку нужно подтверждать документально, чтобы избежать недоразумений. А еще там отметили важность проверки личных данных в государственных реестрах.
Наличие оснований для отсрочки от мобилизации не означает ее автоматическое действие без надлежащего оформления. В ТЦК призвали мужчин немедленно легализовать свой статус через приложение «Резерв+» или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.
«Если у вас есть право на отсрочку от военной службы, но вы до сих пор ее не получили — стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует», — говорится в заявлении.
Оформить отсрочку можно быстро и удобно через приложение «Резерв+». Альтернативный вариант — обращение в ближайший ЦПАУ по месту жительства.
Как оформить или продлить отсрочку?
Если основание для отсрочки подлежит автоматическому продлению, никаких дополнительных действий не требуется — система самостоятельно обновит информацию.
В случае подачи нового заявления следует воспользоваться одним из доступных способов:
через приложение «Резерв+» — онлайн и без лишних затрат времени;
через ЦПАУ — для тех, кто не пользуется смартфоном или если основание еще не внесено в цифровые реестры.
Также рекомендуется проверить актуальность личных данных в государственных реестрах. При отсутствии подтвержденной информации система не сможет автоматически продлить отсрочку.
Напомним, 3 февраля в Украине закончилось действие отсрочек, выданных в ноябре-январе, поэтому адвокат Дарья Тарасенко советует немедленно проверить их статус в «Резерв+» или через еВОД в «Дии». В случае прекращения действия отсрочки необходимо срочно подать новое заявление онлайн через «Резерв+» или обратиться в ЦПАУ с пакетом документов, чтобы избежать риска мобилизации.