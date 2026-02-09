ТЦК обратились к мужчинам с правом на отсрочку: что следует сделать немедленно

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

Наличие оснований для отсрочки от мобилизации не означает ее автоматическое действие без надлежащего оформления. В ТЦК призвали мужчин немедленно легализовать свой статус через приложение «Резерв+» или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.

«Если у вас есть право на отсрочку от военной службы, но вы до сих пор ее не получили — стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует», — говорится в заявлении.

Оформить отсрочку можно быстро и удобно через приложение «Резерв+». Альтернативный вариант — обращение в ближайший ЦПАУ по месту жительства.

Как оформить или продлить отсрочку?

Если основание для отсрочки подлежит автоматическому продлению, никаких дополнительных действий не требуется — система самостоятельно обновит информацию.

В случае подачи нового заявления следует воспользоваться одним из доступных способов:

через приложение «Резерв+» — онлайн и без лишних затрат времени;

через ЦПАУ — для тех, кто не пользуется смартфоном или если основание еще не внесено в цифровые реестры.

Также рекомендуется проверить актуальность личных данных в государственных реестрах. При отсутствии подтвержденной информации система не сможет автоматически продлить отсрочку.

Напомним, 3 февраля в Украине закончилось действие отсрочек, выданных в ноябре-январе, поэтому адвокат Дарья Тарасенко советует немедленно проверить их статус в «Резерв+» или через еВОД в «Дии». В случае прекращения действия отсрочки необходимо срочно подать новое заявление онлайн через «Резерв+» или обратиться в ЦПАУ с пакетом документов, чтобы избежать риска мобилизации.