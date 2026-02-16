ТЦК обратились к ограниченно годным: что следует сделать до лета

Военно-врачебная комиссия / © ТСН.ua

В Украине продолжается процесс пересмотра пригодности военнообязанных, у которых ранее был статус «ограниченно годный». Граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2026 года согласно обновленному законодательству.

Об этом напомнил Ивано-Франковский областной ТЦК и СП.

Граждане Украины в возрасте с 25 до 60 лет, которым до 4 мая 2024 года был определен статус «ограниченно годный к военной службе», обязаны повторно пройти ВВК для уточнения своей пригодности.

Эта норма предусмотрена Законом Украины №3621-IX от 21 марта 2024 года с учетом изменений, внесенных Законом №4235-IX от 12 февраля 2025 года.

Как пройти повторную ВВК?

Для получения направления на ВВК необходимо выбрать один из вариантов:

лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации;

подать заявку через электронный кабинет военнообязанного в приложении «Резерв+».

Какие документы нужно иметь?

паспорт гражданина Украины;

военно-учетные документы;

медицинские справки и заключения, подтверждающие состояние здоровья (при наличии).

В ТЦК напомнили, что с 4 мая 2024 года больше не используются формулировки «ограниченно годен к военной службе» и «негоден в мирное время, ограниченно годен в военное время». Таким образом, те, кому ранее был установлен один из этих статусов, должны пройти повторную ВВК в соответствии с обновленными требованиями законодательства.

Мобилизация в Украине: что нужно сделать мужчинам с правом на отсрочку

Заметим, недавно Винницкий областной ТЦК и СП напомнил, что наличие оснований для отсрочки от мобилизации не означает ее автоматическое действие. Отсрочку нужно оформить должным образом. Статус необходимо легализовать немедленно через приложение «Резерв+» или ЦПАУ. Если право на отсрочку подлежит автоматическому продлению, система обновит данные сама, однако в других случаях следует подать новое заявление онлайн или лично.

Обновление мобилизации в Украине

Напомним, в ближайшее время в Верховной Раде планируют пересмотреть мобилизационные процедуры, внедрив комплексный подход. Как отметил нардеп Федор Вениславский, ключевая цель — минимизировать конфликты во время мобилизации. Это позволит избежать обвинений ТЦК в нарушении прав человека и не даст врагу использовать такие инциденты для информационно-психологических операций.