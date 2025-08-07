- Дата публикации
ТЦК обязывают снимать свои действия на бодикамеры: адвокат объяснил, как это повлияет на мобилизацию
Для всех работников ТЦК будет введено обязательное наличие бодикамер. Зачем это нужно объяснила адвокат Татьяна Козаченко.
В Украине планируют ввести бодикамеры для всех работников ТЦК. Цель этой цели — повысить дисциплину и уменьшить количество нарушений во время мобилизации.
Такое мнение высказала адвокат Татьяна Козаченко в эфире «День.LIVE».
Татьяна Козаченко подчеркнула, что бодикамеры должны быть у каждого работника без исключения, чтобы избежать избирательности.
«Такие действия не должны обосновываться тем, что у государства нет денег закупить необходимое количество бодикамер. Потому что это нарушение равновесия, когда одни ходят с бодикамерами, а другие ходят без бодикамер», — отметила адвокат.
По ее словам, ответственность за закупку необходимого количества камер из-за официального тендера лежит на Министерстве обороны.
Напомним, с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут обязаны носить бодикамеры при проверке документов и вручении повесток.
Видеофиксация станет обязательным условием для обеспечения прозрачности и законности действий представителей ТЦК, а также защиты прав граждан. При нарушении порядка фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.