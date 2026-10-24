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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ТЦК оштрафовал мужчину с тяжелой умственной отсталостью и инвалидностью:что решил суд

Суд во Львовской области признал, что ТЦК не доказал надлежащим образом факт уведомления мужчины о необходимости явки и не учел важные обстоятельства

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Бродовский районный суд Львовской области отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный территориальным центром комплектования и социальной поддержки на мужчину с тяжелой умственной отсталостью, пожизненной инвалидностью I группы с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал надлежащее уведомление мужчины о необходимости явки, а при рассмотрении дела не учел все существенные обстоятельства.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение по делу № 439/2246/26.

Как установил суд, у мужчины с детства имеется инвалидность I группы подгруппы «Б», установленная на бессрочный срок. Медицинские документы подтверждают диагноз F72 — тяжелая умственная отсталость. Он состоит на учете у психиатра и нуждается в постоянном постороннем уходе, присмотре и помощи.

10 августа 2026 года полиция доставила мужчину в ТЦК. При проверке информационной системы «Оберег» там были обнаружены сведения о нарушении правил воинского учета.

21 августа начальник ТЦК вынес постановление о привлечении мужчины к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Основанием послужила неявка по повестке, согласно которой он должен был явиться в ТЦК 20 июля 2026 года.

В то же время выписка из приложения «Резерв+» подтверждала, что у мужчины была отсрочка от мобилизации в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд выявил нарушение процедуры оповещения

ТЦК настаивал, что повестка была отправлена надлежащим образом, а почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата по месту жительства.

Однако, изучив данные отслеживания почтового отправления, суд установил, что соответствующая отметка датирована 21 июля — на следующий день после даты, на которую мужчину вызвали в ТЦК.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах мужчина объективно не мог выполнить требование о явке 20 июля, если надлежащее уведомление подтверждалось лишь датой 21 июля.

Кроме того, ТЦК не представил достаточных доказательств того, что почтовый оператор выполнил предусмотренные правилами процедуры уведомления адресата о поступлении заказного письма с повесткой. Самих сведений в информационной системе «Оберег» о неявке, по мнению суда, недостаточно для доказательства административного правонарушения.

Суд учел состояние здоровья и наличие отсрочки

Отдельно суд обратил внимание на то, что при привлечении мужчины к административной ответственности должностное лицо ТЦК не дало надлежащей оценки его тяжкому психическому заболеванию, пожизненной инвалидности и необходимости постоянного постороннего ухода.

По заключению суда, вопрос о способности мужчины осознавать значение своих действий требовал надлежащей правовой оценки. В то же время ТЦК не учел и документально подтвержденную отсрочку от мобилизации.

Суд отметил, что такой формальный подход противоречит требованиям статей 245 и 280 КоАП, которые обязывают орган, рассматривающий дело об административном правонарушении, всесторонне, полно и объективно выяснить его обстоятельства и установить, в частности, было ли совершено правонарушение и виновна ли в нём данное лицо.

Штраф отменили, производство по делу прекратили

Бродовский районный суд удовлетворил иск мужчины, восстановил срок обращения в суд, отменил постановление ТЦК о наложении штрафа и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

Основанием послужило применение пункта 1 части первой статьи 247 КоАП — в связи с отсутствием доказанных фактов и состава административного правонарушения.

Таким образом, суд признал, что ТЦК не доказал надлежащим образом факт уведомления мужчины о необходимости явки и не учел важные обстоятельства, связанные с состоянием его здоровья и наличием отсрочки.

Напомним, Харьковский окружной административный суд отклонил ходатайство военнообязанного, страдающего ожирением III степени и другими серьезными заболеваниями в просьбе временно запретить его принудительный призыв, задержание, доставку в территориальный центр комплектования и направление в воинскую часть.

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