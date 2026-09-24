ТЦК оставил повестку в почтовом ящике: суд решил, законно ли это

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине суд рассмотрел дело мужчины, который оспаривал действия ТЦК после того, как повестку ему оставили в почтовом ящике. Он лично ее не получал, однако суд решил, что мужчину все же законно сообщили о необходимости явиться в ТЦК.

Об этом говорится в деле №160/4687/26, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Повестку оставили в ящике

Как установил суд, 13 января 2026 года группа оповещения прибыла по адресу мужчины, чтобы сообщить ему о необходимости явиться в ТЦК и СП. Однако дверь никто не открыл, поэтому повестку оставили в почтовом ящике.

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Вызов был связан с тем, что по истечении шестимесячного срока, указанного в свидетельстве о болезни, в военном реестре не было актуальной информации о состоянии здоровья мужчины.

В определенную в повестке дату и время он в ТЦК не прибыл и, как отметил суд, не предоставил доказательств прохождения повторного медицинского осмотра и признания его непригодным к военной службе.

Суд признал уведомление законным

Истец настаивал, что ТЦК действовал неправомерно. Он, в частности, отрицал законность внесения соответствующих данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Однако апелляционный суд с его доводами не согласился. Суд отметил, что материалы дела содержат сведения о его оповещении повесткой, а сам мужчина не отрицал факт неявки в ТЦК в установленные сроки. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

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Отдельно суд указал, что истечение срока привлечения к административной ответственности само по себе не лишает ТЦК полномочий применять предусмотренные законом меры по обеспечению исполнения воинской обязанности.

Что предполагают правила вручения почтовых повесток

В то же время порядок вручения повесток по почте предусматривает личное вручение заказного письма с соответствующей отметкой.

Если адресата нет дома, в почтовый ящик вкладывают сообщения о поступлении рекомендуемой отправки, а не саму повестку. В таком случае письмо должно быть получено в установленном порядке или возвращено отправителю в соответствии с почтовыми правилами.

В этом деле, однако, повестку доставляла не почта, а группа оповещения ТЦК. Именно это обстоятельство суд учел, оценивая материалы надлежащего оповещения мужчины.

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Верховный Суд не стал пересматривать дело

Мужчина пытался оспорить решение в Верховном Суде. Однако 10 августа 2026 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства.

ВС отметил, что дело рассматривалось по правилам упрощенного искового производства, а решения по таким делам по общему правилу не подлежат кассационному обжалованию. Оснований для применения предусмотренных законом исключений суд не установил.

Когда неявку по повестке могут признать уважительной

Закон предусматривает ряд обстоятельств, при которых неявка по повестке может считаться серьезной. Среди них:

болезнь,

стихийные помехи,

военные действия и их последствия,

смерть близкого родственника,

а также другие обстоятельства, лишившие человека возможности лично прибыть в определенное место и срок.

В то же время, о причине неприбытия необходимо сообщить ТЦК не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени. После этого человек должен прибыть в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, 25-летним украинским мужчинам не обязательно нужно лично посещать ТЦК и СП. Предусматривается автоматический перевод из призывников в военнообязанные.

В Украине военнообязанные призывники и резервисты должны информировать о любых изменениях своих персональных данных в течение семи дней. В случае игнорирования предусмотрен штраф от 17000 гривен.

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