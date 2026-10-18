ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу: суд объяснил, почему удостоверение не помогло

ТЦК / © ТСН

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Военнообязанный мужчина, воспитывающий троих несовершеннолетних детей и имеющий удостоверение отца многодетной семьи, не смог через суд добиться отсрочки от мобилизации. Кировоградский окружной административный суд выяснил, что мужчина является биологическим отцом только одного ребенка, а для подтверждения права на отсрочку по отношению к двум детям жены от предыдущих браков предоставленных документов оказалось недостаточно.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Почему ТЦК отказал в отсрочке

Мужчина состоит в браке с матерью троих детей, проживает с ними и, по его словам, обеспечивает материальные нужды семьи. Он работает на двух коммунальных предприятиях и принимает участие в воспитании детей.

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Один ребенок является его биологической дочерью. Биологический отец старшего ребенка умер, а отец другого продолжает платить алименты, однако, по утверждению истца, имеет задолженность и фактически не участвует в воспитании дочери.

В апреле 2026 года мужчина обратился за отсрочкой, ссылаясь на содержание трех несовершеннолетних детей. К заявлению он добавил свидетельства о рождении детей, документы о браке и смерти одного из биологических родителей, удостоверение отца многодетной семьи и другие материалы.

Однако комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки отказала ему, объяснив это отсутствием надлежащих документов, подтверждающих содержание трех детей.

Муж обжаловал решение в суде. Он настаивал, что закон не требует быть биологическим отцом всех троих детей, а определяющим является факт их пребывания на его содержании.

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Почему удостоверение многодетного отца не стало достаточным доказательством

Суд согласился, что законодательство не ограничивает право на отсрочку исключительно мужчинами, являющимися биологическими родителями троих детей.

В то же время, судья обратил внимание на другое обстоятельство: если военнообязанный удерживает детей жены от предыдущих браков, нужно установить, возникла ли у него соответствующая юридическая обязанность.

Для этого суд применил статью 268 Семейного кодекса Украины. Она предполагает, что отчим или мачеха обязаны содержать несовершеннолетних пасынка или падчерицу, проживающих с ними, при определенных законом условиях. В частности, если нет матери, отца, деда, бабы, совершеннолетних братьев и сестер или эти лица по уважительной причине не могут обеспечивать ребенку должное содержание.

Следовательно, совместное проживание, участие в воспитании и расходы на нужды детей сами по себе не подтверждают наличие такой обязанности.

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Также удостоверение отца многодетной семьи подтверждает соответствующий семейный статус, но не заменяет документов, необходимых для установления права на отсрочку.

Почему смерть одного отца и долг по алиментам не изменили решение

По делу суд отдельно рассмотрел обстоятельства по поводу двоих детей жены.

Относительно старшего ребенка мужчина предоставил свидетельство о смерти его биологического отца. Однако суд отметил, что этого документа недостаточно, чтобы подтвердить отсутствие других родственников, перечисленных в статье 268 Семейного кодекса, или невозможность предоставления ими надлежащего содержания по уважительной причине.

По отношению к другому ребенку истец ссылался на задолженность биологического родителя по уплате алиментов. По расчету государственной исполнительной службы, долг вырос с 28 503,44 грн. на 1 января 2026 года до 42 342,87 грн. на 1 июня 2026 года.

Однако этот расчет мужчина подал уже во время судебного разбирательства, а не вместе с первоначальным заявлением в ТЦК. Кроме того, суд отметил, что само наличие задолженности не доказывает невозможности биологического родителя по уважительной причине обеспечивать ребенка должным образом.

По материалам дела, в январе — марте 2026 года алименты на ребенка поступали, хотя их размер был меньше начисленных платежей.

Какое решение принял суд

Кировоградский окружной административный суд пришел к выводу, что мужчина не предоставил достаточных доказательств возникновения у него юридической обязанности удерживать двоих детей супруги от предыдущих браков.

Суд отказал в удовлетворении иска и оставил в силе решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке. Решение от 12 октября 2026 года по делу №340/3845/26 может быть обжаловано в Третий апелляционный административный суд в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Удостоверение многодетного отца и фактическое обеспечение троих детей не гарантируют отсрочки автоматически.

Если двое детей являются пасынком и падчерицей военнообязанного, для подтверждения права на отсрочку могут потребоваться дополнительные документы, удостоверяющие предусмотренные законом основания возникновения обязанности их содержать.

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