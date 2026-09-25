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ТЦК отменил отсрочку студента из-за пропусков занятий и мобилизовал его: что решил суд
Студента дневной формы мобилизовали после отмены отсрочки из-за якобы пропусков занятий, но суд признал действия ТЦК незаконными.
На Закарпатье территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал студента дневной формы обучения, самовольно отменив его отсрочку из-за якобы непосещения занятий.
О деталях судебного дела сообщает «Судебно-юридическая газета».
Как ТЦК отменил отсрочку студента
Инцидент начался 5 июня 2026, когда комиссия ТЦК отменила отсрочку студента. Основанием для этого стал рапорт офицера мобилизационного отделения, который утверждал, что молодой человек нарушает график учебного процесса и не посещает пары.
В тот же день парня мобилизовали, а уже 6 июня причислили к воинской части, хотя по данным реестра он и дальше официально имел действующую отсрочку.
Имеет ли право военкомат контролировать посещаемость занятий
Представители ТЦК в суде настаивали, что поскольку целью отсрочки является обучение, прогулы свидетельствуют об использовании этого права не по назначению. Однако суд отклонил эти доводы.
Во-первых, ТЦК не предоставил доказательств того, что студент действительно пропускал занятия. Во-вторых, судьи подчеркнули, что вопросы посещаемости и выполнения индивидуального плана регулируются исключительно между студентом и учебным заведением. Пока студент официально не отчислен из университета, он имеет законное право на отсрочку от мобилизации.
Что решил суд
Суд также отменил приказ воинской части о зачислении студента на службу. Хотя военные действовали четко по документам ТЦК, судьи объяснили: незаконные действия не могут иметь законных последствий. Поэтому, если сам приказ ТЦК о мобилизации был незаконным, то и все последующие решения по службе парня автоматически недействительны.
Хотя закон прямо не указывает незаконную мобилизацию как причину демобилизации, суд решил, что отмена последствий призыва — это единственный способ восстановить права парня.
Поэтому суд обязал воинскую часть уволить студента со службы. В решении отметили: за ошибки госорганов должно отвечать государство, а потребности мобилизации не являются оправданием для нарушения закона.
Отсрочка от мобилизации — последние новости
Стоит напомнить, что в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет оформленную отсрочку или бронирование.
В то же время, закон предусматривает категории военнообязанных, которые при определенных условиях имеют право на отсрочку от призыва. Среди них студенты, аспиранты, докторанты и другие соискатели образования.
В 2026 году сам студенческий билет не гарантирует отсрочки от мобилизации. Ее дают в зависимости от формы обучения и только для тех, кто получает следующий уровень образования последовательно и впервые.
Украинцы с действующей отсрочкой от мобилизации теперь могут изменить ее основание через ЦНАП, однако предварительная отсрочка будет продолжать действовать на все время рассмотрения нового заявления.