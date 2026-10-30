ТЦК похищал, пытал людей и требовал взятки: ГБР накрыло банду в погонах (фото)

Задержание чиновников ТЦК и СП в Черновицкой области / © Государственное бюро расследований

Реклама

В Черновицкой области сотрудники ГБР задержали начальника отдела и четырех подчиненных районного ТЦК и СП. Их подозревают в незаконном задержании, похищении, пытках военнообязанных и вымогательстве взяток.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Реклама

По данным следствия, в городе Кицмань мужчин насильно задерживали на улицах, после чего доставляли в ТЦК, где продолжали издевательства, чтобы заставить их якобы добровольно согласиться на мобилизацию.

Реклама

Среди установленных эпизодов — резонансный случай в феврале 2026 года. Тогда при задержании военнообязанного применили травматическое оружие и ранили мужчине ногу. Несмотря на это, его доставили в ТЦК, где, по данным следствия, раненому не предоставили необходимую медицинскую помощь. Более того, мужчину заставляли самостоятельно доставать пулю из раны.

Другой случай произошел 30 сентября 2026 года. Следствие рассматривает его как вероятное похищение мужчины из-за личного конфликта с отдельными должностными лицами ТЦК. По данным следователей, за мужчиной следили, а когда он подошел к пешеходному переходу, его силой затащили в автомобиль. Потерпевший — участник боевых действий, который с начала полномасштабной войны защищал Украину, в частности, участвовал в боях за Киев, Ирпень и Бахмут.

Также работники ГБР задокументировали факт вымогательства и получения от военнообязанного взятки в размере 5500 евро. Деньги требовали за освобождение мужчины после задержания.

В рамках уголовного производства следователи задокументировали один случай похищения человека, четыре эпизода вероятной пытки, а также факты вымогательства и получения взяток.

Реклама

Спецоперация по задержанию 5 работников ТЦК

21 октября работники ГБР провели спецоперацию, в ходе которой задержали всех пятерых фигурантов дела.

Начальнику отдела районного ТЦК и трем его подчиненным объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с причинением потерпевшему физических страданий.

Еще четырем подчиненным инкриминируют получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Двум из подозреваемых дополнительно сообщили о подозрениях в пытках, совершенных представителем государства.

Максимальное наказание по статьям, по которым выдвинуты подозрения, составляет до 12 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время работники ГБР устанавливают, могли ли чиновники быть причастными к другим противоправным действиям, а также выясняют круг возможных потерпевших.

На Буковине работники ГБР задержали пятерых чиновников ТЦК и СП (7 фото) © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований © Государственное бюро расследований

Напомним, в Одессе осудили девять военных и гражданских из группы оповещения ТЦК, которые незаконно задерживали мужчин на улицах, избивали их, пытали, применяли слезоточивый газ и отбирали деньги с требованием выдать данные о других призывниках. Шесть фигурантов приговорены к реальному заключению на сроки от 5 лет и 1 месяца до 7 лет и 1 месяца, двое получили служебное ограничение, а еще один — условный срок.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров