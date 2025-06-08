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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ТЦК предупредил о новом фейке российской пропаганды: имеем все признаки низкопробного "спектакля"

По Сети распространяется видео, где псевдовоеннослужащий Харьковского ТЦК приносит извинения военным и их семьям, обвиняя командование в якобы принуждении к «незаконным приказам».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ТЦК

ТЦК / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Российская пропаганда выпустила очередной фейк, на этот раз с участием псевдосотрудника ТЦК из Харьковской области.

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП в Facebook.

«Война продолжается. Враг пытается усилить давление и на линии боевого столкновения и на информационном фронте — попробовать усложнить процесс комплектования Сил обороны Украины.

В ТЦК отметили, что очередной пример такой враждебной пропаганды — распространенное видео с человеком в форме, который просит прощения перед военнослужащими и их семьями и обвиняет командование в принуждении к исполнению вроде бы незаконных приказов. При этом заявляется, что этот неустановленный человек — вроде бы военнослужащий ТЦК и СП Харьковщины.

«Официально сообщаем — это фейк. Источник — российские пропагандистские ресурсы, пытающиеся разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Человек, который изображен на видео, не имеет отношения ни к ТЦК и СП Харьковской области. Есть все признаки очередного низкопробного „спектакля“, который целенаправленно распространяют враждебные информационные ресурсы, ориентированные как на украинскую, так и на иностранную аудиторию», отмечается в сообщении.

Псевдосотрудник ТЦК Харьковщины / Фото: ТЦК и СПХарьковской области

Псевдосотрудник ТЦК Харьковщины / Фото: ТЦК и СПХарьковской области

В ТЦК подытожили, что информационная война — ключевая составляющая российской агрессии, и тыла в этой войне не существует.

Напомним, Россия распространяет дипфейки о якобы «окружении» украинских военных.

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