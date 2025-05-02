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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ТЦК провела рейд в Ужгороде: мужчин забирали из ресторанов и баров (фото, видео)

Все задержанные мужчины, включая отсрочку, были доставлены в ТЦК для проверки.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Рейд в Ужгороде

Рейд в Ужгороде / © скриншот с видео

В центре Ужгорода прошла масштабная совместная операция работников ТЦК и Нацполиции, во время которой проверяли мужчин призывного возраста в ресторанах и барах города. Это первый рейд в городе с начала 2025 года.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

Для проведения операции было привлечено по меньшей мере 7 патрульных автомобилей и 5 микроавтобусов, один из которых возле PubHouse был почти заполнен. об отсрочке или бронировании, попадали под фильтрацию.

/ © скриншот с видео

© скриншот с видео

/ © скриншот с видео

© скриншот с видео

Известно, что среди задержанных находились и правоохранители. Те, кого забрали, не имели возможности избежать проверки. После этого проверки продолжались и в других точках города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгороде женщины избили военных, спасая мужчину от мобилизации.

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