ТЦК провела рейд в Ужгороде: мужчин забирали из ресторанов и баров (фото, видео)

Рейд в Ужгороде / © скриншот с видео

Реклама

В центре Ужгорода прошла масштабная совместная операция работников ТЦК и Нацполиции, во время которой проверяли мужчин призывного возраста в ресторанах и барах города. Это первый рейд в городе с начала 2025 года.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

Для проведения операции было привлечено по меньшей мере 7 патрульных автомобилей и 5 микроавтобусов, один из которых возле PubHouse был почти заполнен. об отсрочке или бронировании, попадали под фильтрацию.

Реклама

Дата публикации 23:27, 02.05.25 Количество просмотров 35 ТЦК провела рейд в Ужгороде: мужчин забирали из ресторанов и баров

© скриншот с видео

© скриншот с видео

Известно, что среди задержанных находились и правоохранители. Те, кого забрали, не имели возможности избежать проверки. После этого проверки продолжались и в других точках города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгороде женщины избили военных, спасая мужчину от мобилизации.