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- Украина
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ТЦК провела рейд в Ужгороде: мужчин забирали из ресторанов и баров (фото, видео)
Все задержанные мужчины, включая отсрочку, были доставлены в ТЦК для проверки.
В центре Ужгорода прошла масштабная совместная операция работников ТЦК и Нацполиции, во время которой проверяли мужчин призывного возраста в ресторанах и барах города. Это первый рейд в городе с начала 2025 года.
Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.
Для проведения операции было привлечено по меньшей мере 7 патрульных автомобилей и 5 микроавтобусов, один из которых возле PubHouse был почти заполнен. об отсрочке или бронировании, попадали под фильтрацию.
Известно, что среди задержанных находились и правоохранители. Те, кого забрали, не имели возможности избежать проверки. После этого проверки продолжались и в других точках города.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгороде женщины избили военных, спасая мужчину от мобилизации.