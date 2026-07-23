ТЦК увеличивают количество групп оповещения — Тарас Чмут

Мобилизация в Украине. Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

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Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что в Украине увеличивают количество групп оповещения ТЦК.

Об этом он заявил в интервью Роману Кравцу для проекта «Смотри» на «Украинской правде».

Говоря о неэффективности системы мобилизации, Чмут отметил, что количество групп оповещения ТЦК, занимающихся непосредственно мобилизационными мероприятиями на улицах, сейчас увеличивают.

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«Потому что есть план — 30 тысяч (мобилизованных в месяц — Ред.). У каждого ТЦК и СП есть группы оповещения, которые, кстати, сейчас увеличиваются. Это тоже затравочка до того, как мы хотим реформировать систему. И эти группы ТЦК должны выполнить план. Так как построена система — если ты не выполняешь план, то идешь вместо плана. Соответственно, они начинают создавать механизмы, как этот план обмануть. Они набирают, кого могут набрать. Придумывают схемы, когда человека заводят, а он „теряется“ — он фейково попадает в учебный центр, его списывают, снимают с „Оберега“ и т.д. Потому что нужно набрать 30 тысяч человек», — сказал Чмут.

По его мнению, сейчас нужно мобилизовывать меньше, но более качественно.

Ранее Тарас Чмут предупредил, что фронт может провалиться «в один момент».

Также он посоветовал украинцам продумать план на холодный сезон, в частности рассмотреть возможность временного переезда в село, небольшой город или даже за границу.

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