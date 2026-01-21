ТЦК в каждом поселке?: ВР готовит реформу военкоматов

Новые полномочия поселковых ТЦК: что известно о новом законопроекте / © ТСН

Реклама

В Верховной Раде поддержали законопроект № 14320, который совершенствует деятельность обособленных отделов ТЦК.

ТСН. ua выяснял, означает ли это, что ТЦК теперь будут в каждом поселке, и чего ждать военнообязанным.

Вся «проблема» состоит в административно-территориальной реформе, проведенной в 2020 году. После укрупнения районов ТЦК, которые существуют в городах и поселках, что были райцентрами до административной реформы, были присоединены как отдельные отделы к районным ТЦК.

Реклама

Так, на сегодняшний день в структуре районных центров образовано и функционирует 344 обособленных отдела районных территориальных центров комплектования.

«Обособленный отдел районного территориального центра комплектования и социальной поддержки — структурное подразделение (штатное подразделение) внутри районного территориального центра комплектования и социальной поддержки без никакого самостоятельного статуса. Его начальник не является руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, а является только начальником отдела», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому отдельные задачи, возложенные на районные ТЦК, не могут быть полноценно реализованы обособленными отделами. В частности, начальники таких отделов не имеют полномочий относительно:

выдачи гражданам необходимых справок для реализации ими гарантированных государством прав;

принятия решений по оформлению призыва граждан на военную службу и выдачи соответствующих приказов;

рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые относятся к компетенции руководителя ТЦК.

Это обуславливает необходимость постоянного визирования обособленными отделами документов непосредственно в районных ТЦК, которые размещаются, как правило, на расстоянии 40-80 км от таких отделов. Такая организация деятельности нуждается в дополнительных ресурсах, времени и создает чрезмерную логистическую нагрузку.

Реклама

«Таким образом, существует необходимость в создании условий для предоставления обособленным отделам районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки юридической субъектности, а именно в переформировании их в поселковые ТЦК», — отмечается в законопроекте.

Хотя дискуссионным остается название «поселковые ТЦК», ведь это касается и небольших городов.

Напомним, ранее в Сети появились слухи, что в Верховной Раде планируется создать поселковые и сельские ТЦК.

Народный депутат Александр Федиенко заверил, что «ничего нового открываться не будет».

Реклама

«Коротко: нет, не в каждом городе и не в каждом селе. Как было: есть районные/городские ТЦК и СП. При них существуют обособленные отделы в меньших населенных пунктах. Эти отделы не имели юридических полномочий и многие решения не могли принимать самостоятельно», — отметил депутат.