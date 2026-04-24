ТЦК в Украине будет работать по-новому: какие изменения готовят

В рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии изданию «Телеграф».

По его словам, ТЦК могут переименовать в «Офис резерва», а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Также существует предложение разделить функции нового органа — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва.

При этом Роман Костенко отметил, что ни одно из этих предложений пока не является окончательно утвержденным.

«Есть вещи, с которыми не согласен конкретно Генеральный штаб. В самой реформе, которую предлагает Министерство обороны, с чем-то не согласен Генеральный штаб. К примеру, есть вещи, которые, как они считают, могут повлиять на процессы, которые уже сейчас налажены. И здесь главный вопрос, что сделав изменения мы должны улучшить и сам процесс, и саму мобилизацию», — пояснил он.

По словам нардепа, в Офисе президента состоялась встреча с представителями Генштаба и Минобороны.

«Я знаю, что после этого некоторые вещи президент не поддержал. Какие точно — я не знаю. Но после этого Минобороны еще не докладывало нам, какая окончательная версия. Поэтому я знаю, что там что-то нарабатывается, но пока коммуникации окончательной не было», — добавил он.

