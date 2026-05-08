ТЦК заставляют работать по правилам: Лубинец сообщил о жестких запретах

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о системных изменениях, которые происходят в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей стране.

О том, как обновление кадрового состава и жесткая реакция силовых структур оказывают влияние на методы проведения мобилизации, омбудсмен сообщил в комментарии «Новости.LIVE».

Смена руководства дает результаты

По словам омбудсмена, в Украине уже появились так называемые «положительные регионы», где местные ТЦК демонстрируют подобающую практику работы с военнообязанными. В качестве показательных примеров он привел Хмельницкую и Кировоградскую области, где ситуация кардинально улучшилась после полной перезагрузки руководящего состава.

Лубинец отметил, что во время своего недавнего рабочего визита в Кропивницкий лично убедился в отсутствии тех вопиющих случаев нарушения прав граждан, о которых сейчас знает вся страна. Полная замена областного руководства позволила снять социальные напряжения и перевести процессы в законное русло.

Реакция силовиков и уголовных дел

Отдельно чиновник отметил усиление контроля над действиями военнослужащих со стороны правоохранительной системы. Благодаря системной работе Государственного бюро расследований (ДБР), Службы безопасности Украины и Национальной полиции, беспредел на местах начал получать надлежащую юридическую оценку.

В качестве примера он упомянул успешную операцию в Ивано-Франковской области, где следователи ДБР отработали обращение граждан и нашли безоговорочные доказательства противоправной деятельности со стороны представителей местного ТЦК. В 2026 году такое взаимодействие между Офисом омбудсмена и силовиками наконец-то приобрело системный характер.

Конец моды на балаклавы

Важным достижением стала борьба с анонимностью работников ТЦК на улицах. Еще недавно некоторые спикеры центров комплектования публично оправдывали использование балаклав, хотя это прямо противоречит украинскому законодательству. Однако сейчас, после неоднократных и настойчивых обращений Лубинца, руководство на местах начало издавать приказы, строго запрещающие военнослужащим скрывать лица и снимать шевроны во время общения с людьми.

«По ТЦК и СП ждите новых, надеюсь, позитивных новостей», — заинтриговал омбудсмен в конце разговора, пообещав подробно осветить все эти изменения и выявленные проблемы в своем ежегодном докладе по итогам 2025 года.

