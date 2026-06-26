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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1184
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ТЦК ждут большие изменения: когда Минобороны запустит обновленную мобилизацию

Команда Михаила Федорова готовит второй этап армейской реформы по работе ТЦК и СП.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Работники ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП / © ТСН

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Министерство обороны Украины готовит быструю трансформацию работы ТЦК и СП, а также принципов мобилизации. Обновления планируется запустить уже в июле.

Об этом сообщает NV со ссылкой на представителя оборонной сферы.

По словам собеседника издания, Минобороны работает над запуском второго этапа масштабной реформы в армии, касающейся мобилизационных процессов.

По информации источника, осведомленного о подготовке изменений, утвердить и начать этот этап планируется уже в июле. Речь идет об изменениях в работе ТЦК и СП, а также самой процедуре мобилизации.

«Замысел в том, чтобы действовать быстро, потому что только тогда это будет результат», — отметил собеседник.

Первый этап трансформации Сил обороны, предполагавший изменения в отношении контрактов, выплат и отсрочок, в Минобороны планировали запустить еще в начале июня. Однако из-за задержек с поиском начального финансирования старт перенесли на середину месяца.

Второй — так называемый «мобилизационный» — этап сначала должен был начаться в начале июля, однако его запуск также могут несколько отсрочить.

Напомним, ранее в Минобороны объявили, что готовят реформу мобилизации и ТЦК, направленную на повышение прозрачности службы. Ключевая цель — сделать перспективы мобилизации более понятными для граждан, в частности, объяснить условия и сроки службы в условиях длительной войны. Изменения в первую очередь будут касаться лиц, находящихся в розыске или уклоняющихся от воинского долга. Детали реформы вскоре объявит министр обороны Михаил Федоров, а ее внедрение ожидается в ближайшее время.

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Дата публикации
Количество просмотров
1184
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