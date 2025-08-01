ТЦКшники избили и "бусифицировали" пенсионера: полиция не открыла дело, что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Черкасской области работники ТЦК и СП избили и силой мобилизовали 65-летнего пенсионера Михаила Л. Мужчине все же удалось вернуться домой. Он обратился за помощью к медикам и полиции, однако правоохранители отказались начинать уголовное производство. Суд наконец поставил точку в этой истории.

Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».

Избиение и «бусификация»

Вечером 20 марта 65-летний житель города Канев Михаил Л. возвращался домой, когда возле него остановилось авто. Из машины вышли неизвестные, которые представились сотрудниками ТЦК и попросили предоставить военно-учетные документы, а также документы для установления личности. Однако у Михаила Л. не было с собой соответствующих документов, поэтому он попросил вызвать полицию для проверки его личности.

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Вместо полиции на место происшествия приехала еще одна группа работников ТЦК. Конструктивного разговора не получилось и военкомы начали бить мужчину по лицу и телу. После этого Михаила Л. запихнули в авто и принудительно доставили в здание центра комплектования.

В здании ТЦК мужчину удерживали до момента выяснения его личности и реального возраста — 65 лет.

Мужчина обратился в больницу

На следующий день после возвращения домой Михаилу Л. стало плохо, у него возникла головная боль и мужчина обратился в местную больницу. После медосмотра дежурный врач сообщил Михаилу Л., что ему нужна госпитализация. У мужчины обнаружили:

закрытую черепно-мозговую травму,

сотрясение головного мозга,

ушиб головы,

ушиб грудной клетки,

травму шейного отдела позвоночника,

повышенное артериальное давление.

Поэтому до 27 марта Михаил Л. находился на стационарном лечении. И только 7 мая он решил обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления.

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Полиция не начала расследование

В полиции приняли заявление о совершении уголовного правонарушения, но не зарегистрировали уголовное производство. Поэтому досудебное расследование не началось. Мужчину даже не опросили как потерпевшего.

Михаил Л. несколько раз обращался в райотдел полиции с просьбой сообщить о судьбе своего заявления, но получал устные ответы о том, что «проверка еще продолжается».

Поняв, что результата не будет, мужчина обратился в Смелянскую окружную прокуратуру, а там его жалобу переадресовали в Черкасскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона. В этой прокуратуре Михаилу Л. сказали, что у них нет полномочий для решения его проблемы.

Судебная волокита и окончательное решение

23 июня мужчина обратился в Каневский горрайонный суд Черкасской области с жалобой на бездействие следователя полиции, который не внес сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Однако, тогда выяснилось, что Михаил Л. нарушил десятидневный срок, установленный для подачи жалоб на действия или бездействие следователя и прокурора. Суд отказал в восстановлении процессуального срока на обжалование бездействия.

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Михаил Л. обратился за помощью к адвокату, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции в Черкасском апелляционном суде. Мужчина объяснил, что пропустил сроки из-за неудовлетворительного состояния здоровья и подавленного морального состояния. Он также отметил, что пытался решить вопрос путем коммуникации с полицией и прокуратурой, однако неудачно.

Михаил Л. добавил, что следственный судья Каневского горрайонного суда формально подошел к анализу ситуации, не учел исключительные обстоятельства, препятствовавшие своевременной подаче жалобы, в частности, тяжелое физическое и психоэмоциональное состояние заявителя.

Апелляционный суд заявил, что причины пропуска срока обжалования нельзя считать уважительными, поскольку времени для соответствующего обращения у Михаила Л. было более чем достаточно.

«Приведенные жалобщиком причины пропуска срока не могут быть основаниями для восстановления срока в данном случае, ведь ссылка на болезнь до обращения с заявлением о преступлении и в райотдел полиции после истечения срока на обжалование бездействия не является уважительной причиной пропуска срока в понимании УПК Украины», — говорилось в постановлении апелляционного суда.

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Там также было указано, что коллегия судей учитывает постоянную практику Европейского суда по правам человека: задействованная в ходе судебного разбирательства сторона обязана с разумным интервалом времени интересоваться производством ее дела, добросовестно пользоваться принадлежащими ей процессуальными правами и неуклонно выполнять процессуальные обязанности, поскольку одним из критериев «разумности срока» является именно поведение заявителя.

«Участник дела обязан демонстрировать готовность участвовать на всех этапах рассмотрения, а также максимально использовать все средства внутреннего законодательства для ускорения процедуры слушания („Чирикоста и Виола против Италии“)», — указано в постановлении апелляционного суда.

Поэтому 16 июля Черкасский апелляционный суд оставил жалобу Михаила Л. без удовлетворения, а постановление следственного судьи суда первой инстанции — без изменений.

К слову, ранее сообщалось о том, что работник Киевского городского ТЦК и СП забил до смерти мобилизованного в автобусе, от которого отказались несколько воинских частей. Подозреваемого взяли под стражу.

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