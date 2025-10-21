Работник ТЦК и СП / © ТСН.ua

Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что утром 21 октября стал свидетелем «бусификации»: работники ТЦК и СП запихнули в бус гражданского человека. При этом боди-камеры у военных были прикреплены таким образом, «что снять что-то они не смогут точно».

Об этом Федиенко сообщил в своем телеграм-канале.

Нардеп поделился, что утром 21 октября стал свидетелем «позорного случая»: люди в военной форме запихивали в бус гражданского.

«Конечно останавливаюсь, конечно подхожу, конечно подходит представитель полиции, откровенно все достаточно культурно. Ребята из полиции очень вежливые, чувствуется все же подготовка. Ребята из ТЦК — все, как всегда: темные очки, капюшоны, тактические перчатки, говорят — мерзнут», — говорится в заметке Федиенко.

Он спросил, почему человека запихнули в гражданское авто. На это полицейский ответил, что человек находился в розыске. То, почему мужчину на задержали и не посадили в авто полиции, правоохранитель объяснил нехваткой машин.

Нардеп отметил, что военные были с боди-камерами и всеми признаками того, что они принадлежат к ТЦК. Правда, политик обратил внимание на один нюанс.

«Но есть нюанс. У военных боди-камеры висели так, что снять что-то они не смогут точно. Я думаю, этот вопрос надо как-то урегулировать, чтобы они четко были в том месте, где им нужно быть. Напишу запрос», — сообщил Федиенко.

Депутат добавил, что правоохранитель в ответ на его вопрос подтвердил задержание гражданского, одновременно признав, что машина с задержанным отправилась не в полицию, а в ТЦК. Кроме того, все данные о задержанном полицейский внес в планшет только после замечания политика.

«Я предлагаю открыть планшет и показать мне, кого вы задержали? И что вы внесли в базу об этом человеке данные. Но уже при мне полицейский записал все данные о задержанном человеке в планшет», — говорится в заметке Федиенко.

Он поделился, какой вывод сделал из этого события.

«Вывод: разобраться, почему людей пакуют в гражданские машины. Как должны быть закреплены боди-камеры. И проверить информацию, как нужно вносить в планшет такие инциденты», — резюмировал народный избранник.

Напомним, с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить боди-камеры во время проверки документов и вручения повесток. Видеофиксация стала обязательным условием для обеспечения прозрачности и законности действий центров комплектования, а также для защиты прав граждан.