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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
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Время на прочтение
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ТЦКшники приехали в центр при церкви: им сломали челюсть и палец — детали скандала

В Ровенской области шесть мужчин избили работников ТЦК, приехавших им вручить повестки, и скрылись.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Работник ТЦК. Иллюстративный коллаж

Работник ТЦК. Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

Вблизи Ровно шесть мужчин избили работников ТЦК, приехавших вручить им повестки.

Об этом говорится в сообщении Ровенского областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел в селе Зозив Шпановской ТГ.

«Было совершено нападение неизвестными лицами по предварительным данным гражданами, которые находятся в реабилитационном центре при местной церкви, в количестве ориентировочно шести человек с применением физического воздействия», — рассказали в ТЦК.

В результате один из военнослужащих ТЦК получил травму и был направлен каретой «скорой» в больницу. Предварительный диагноз: травматический вывих средней фаланги пальца левой кисти. У другого военнослужащего диагностирован ушиб челюсти.

На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа. С места происшествия мужчины мобилизационного возраста скрылись.

Напомним, что 5 июня в Киеве произошел бунт мобилизованных в распределительном центре.

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Дата публикации
Количество просмотров
520
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