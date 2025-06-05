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- Украина
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ТЦКшники приехали в центр при церкви: им сломали челюсть и палец — детали скандала
В Ровенской области шесть мужчин избили работников ТЦК, приехавших им вручить повестки, и скрылись.
Вблизи Ровно шесть мужчин избили работников ТЦК, приехавших вручить им повестки.
Об этом говорится в сообщении Ровенского областного ТЦК и СП.
Инцидент произошел в селе Зозив Шпановской ТГ.
«Было совершено нападение неизвестными лицами по предварительным данным гражданами, которые находятся в реабилитационном центре при местной церкви, в количестве ориентировочно шести человек с применением физического воздействия», — рассказали в ТЦК.
В результате один из военнослужащих ТЦК получил травму и был направлен каретой «скорой» в больницу. Предварительный диагноз: травматический вывих средней фаланги пальца левой кисти. У другого военнослужащего диагностирован ушиб челюсти.
На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа. С места происшествия мужчины мобилизационного возраста скрылись.
Напомним, что 5 июня в Киеве произошел бунт мобилизованных в распределительном центре.