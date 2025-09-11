ТЦКшники въехали в забор старосты на Ривненщине: что говорят в военкомате (видео)

Бус работников ТЦК и СП врезался в забор в Ровенской области / © скриншот с видео

В селе Трипутни Сарненского района Ривненской области 10 сентября работники ТЦК и СП въехали бусом в забор старосты Петра Чайковского. Селяне утверждают, что ТЦКшники были пьяны. В военкомате отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает ITV.

Работники ТЦК ездили по улицам села Трипунтни, как вдруг около 10:00 въехали в забор. К счастью, никто из людей не пострадал.

Староста села Петр Чайковский рассказал, что самого момента удара не видел, но слышал мощный звук. Именно в его забор и врезался бус.

«Да, правда. Писали. Мы исковое заявление заберем. Нам сказали, что возместят все убытки, которые были нанесены. Они были в состоянии алкогольного опьянения? Да-да. Это было утром, я только услышал как уже звук, как они стукнулись. Там у соседа и у меня забор немножко. У соседа там по метров 6 забора повреждено», — рассказал Чайковский.

Жители села утверждали, что работники ТЦК были навеселе.

«В каком состоянии ездят. Выведите его, бл***, посмотрим, путает ли он ногами», — цитирует издание местных жителей.

Селяне также поделились, что не на шутку напуганы этим инцидентом.

В Ровенском областном ТЦК и СП прокомментировали журналистам это событие.

«По данному факту назначено служебное расследование. Все убытки, причиненные гражданам, будут возмещены в ближайшее время», — сказала пресс-секретарь областного ТЦК Татьяна Камеристова.

Напомним, в августе на Волыни работник ТЦК ранил женщину во время конфликта с местными жителями. По данным правоохранителей, военнослужащий произвел несколько выстрелов, один из которых попал в 68-летнюю женщину. Она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. По информации Волынского областного ТЦК, конфликт возник во время оповещения гражданина с инвалидностью. Местные жители начали бросать камни в автомобиль, после чего военные открыли огонь.