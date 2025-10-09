ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
970
Время на прочтение
1 мин

ТЦКшники взялись за проверки отсрочек педагогов в одной из областей — журналист

Военкомы проверяют, является ли трудоустройство педагогов законным, чтобы прекратить использование образования как повода для отсрочки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Полтавской области работники Кременчугского районного ТЦК и СП начали проверку учебных заведений города относительно фиктивного трудоустройства педагогов ради отсрочки от мобилизации.

Об этом в Сети сообщил редактор «Кременчугской газеты» Олег Булашев.

«Кременчугский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) начал проверку учебных заведений города. Целью является контроль за педагогами и другими работниками школ, которые имеют отсрочку от мобилизации», — говорится в заявлении журналиста.

Он уточнил, что во время проверки ТЦКшники выясняют, законно ли каждый из работников получил отсрочку, и действительно ли эти люди выполняют свои рабочие обязанности, а не являются фиктивно трудоустроенными.

Булашев добавил, что ТЦК проводит такие мероприятия для выявления возможных злоупотреблений и недопущения уклонения от мобилизации под прикрытием работы в образовательных учреждениях.

Заметим, на момент публикации новости Кременчугский РТЦК и СП и Полтавский областной ТЦК и СП не комментировали информацию о проверках в учебных заведениях.

К слову, в Минобразования Украины заявили об усилении контроля над аспирантурой и сотрудничестве с правоохранителями для предотвращения уклонения от мобилизации. Ведомство уже выявило нарушения, например попытку Классического частного университета «задним числом» внести 3000 «аспирантов», за что его лишили лицензии.

Дата публикации
Количество просмотров
970
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie