В Полтавской области работники Кременчугского районного ТЦК и СП начали проверку учебных заведений города относительно фиктивного трудоустройства педагогов ради отсрочки от мобилизации.

Об этом в Сети сообщил редактор «Кременчугской газеты» Олег Булашев.

«Кременчугский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) начал проверку учебных заведений города. Целью является контроль за педагогами и другими работниками школ, которые имеют отсрочку от мобилизации», — говорится в заявлении журналиста.

Он уточнил, что во время проверки ТЦКшники выясняют, законно ли каждый из работников получил отсрочку, и действительно ли эти люди выполняют свои рабочие обязанности, а не являются фиктивно трудоустроенными.

Булашев добавил, что ТЦК проводит такие мероприятия для выявления возможных злоупотреблений и недопущения уклонения от мобилизации под прикрытием работы в образовательных учреждениях.

Заметим, на момент публикации новости Кременчугский РТЦК и СП и Полтавский областной ТЦК и СП не комментировали информацию о проверках в учебных заведениях.

К слову, в Минобразования Украины заявили об усилении контроля над аспирантурой и сотрудничестве с правоохранителями для предотвращения уклонения от мобилизации. Ведомство уже выявило нарушения, например попытку Классического частного университета «задним числом» внести 3000 «аспирантов», за что его лишили лицензии.