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Ту-22М3 прошел Курск и двигается в юго-восточном направлении: не пренебрегайте воздушной тревогой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
209
Время на прочтение
1 мин
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Ту-22М3 прошел Курск и двигается в юго-восточном направлении: не пренебрегайте воздушной тревогой

Приближается вражеский самолет

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях, вражеский Ту-22М3 прошел Курск и двигается в юго-восточном направлении.

Также в ряде юго-восточных областей объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже стало известно, что Ту-22м3 – у восточной границы. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Находитесь в укрытиях!

Ранее в ночь на 29 июня 2023 года в Харькове раздались взрывы.

Также в Запорожье были слышны взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
209
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