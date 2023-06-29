Ту-22М3 прошел Курск и двигается в юго-восточном направлении: не пренебрегайте воздушной тревогой

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
По сообщению Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях, вражеский Ту-22М3 прошел Курск и двигается в юго-восточном направлении.
Также в ряде юго-восточных областей объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте личной безопасностью.
Позже стало известно, что Ту-22м3 – у восточной границы. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Находитесь в укрытиях!
Ранее в ночь на 29 июня 2023 года в Харькове раздались взрывы.
Также в Запорожье были слышны взрывы.
Читайте также: