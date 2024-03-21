Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей: вероятные пуски крылатых ракет — ПС ВСУ

Не пренебрегайте личной безопасностью
Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Речь идет о возможных пусках крылатых ракет.
"Если пуски реальны, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03:45", — говорится в сообщении.
Также воздушная тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях из-за ракетной опасности. Ракетная опасность объявлена в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
В то же время мониторинговые каналы отмечают, что, по предварительной информации, произошли пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией.
"Ракеты ожидаем у границ Украины: ~03:40 — 04:30", — читаем в сообщении.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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