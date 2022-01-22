Туберкулез излечим: от чего зависит выздоровление от болезни

Туберкулез излечим: от чего зависит выздоровление от болезни

Также пациент с туберкулезом должен проходить все назначенные врачом лабораторные и инструментальные обследования.

Победить туберкулез — задача может быть не из простых, но решаемая.

Об этом информирует "Туберкулез излечимый" в Telegram-канале.

Есть эффективное лекарство, которое бесплатно предоставляют пациентам на период терапии, есть профессиональное сопровождение врача.

А еще должна быть дисциплина пациента.

Регулярная приемка противотуберкулезных препаратов не единственная ваша "обязанность" перед своим организмом. Конечно, следует минимизировать влияние факторов, которые могут препятствовать приему препаратов. В частности, если вам нужна психологическая поддержка или решение социальных, юридических, других вопросов во время лечения, вы вместе со своим врачом должны обсудить это для организации лечебного процесса. Знайте, что поддержка пациентов на сегодняшний день доступна в каждом регионе.

Также пациент с туберкулезом должен проходить все назначенные врачом лабораторные и инструментальные обследования, говорить о любом ухудшении самочувствия и тревожных симптомах. Это необходимо для отслеживания динамики лечения и своевременного реагирования на побочные реакции.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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